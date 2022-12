Ngành Giao thông Vận tải Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 2/12, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Giao thông Vận tải năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm qua ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đã chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với công tác phát triển hạ tầng giao thông, ngành đã nỗ lực tham mưu tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, các ngành Trung ương, huy động, thu hút nguồn vốn, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp các cấp, các ngành để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình lớn, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng số dự án được bố trí nguồn vốn trong năm 2022 là 16 dự án, trong đó: 10 dự án đã hoàn thành, 6 dự án đang triển khai thực hiện. Vốn được bố trí năm 2022 là gần 3.000 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 149%). Giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 ước đạt 1.700 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 123%). Ước giải ngân năm 2022 được 2.997,988 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 305%), đạt 100% so với kế hoạch vốn đã bố trí.

Công tác quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, chất lượng. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường chỉ đạo quyết liệt, kịp thời với nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Tổng kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường do Sở quản lý trong năm 2022 là 538,042 tỷ đồng (tăng 17,73% so với năm 2021).

Sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành 50 dự án sửa chữa định kỳ với chiều dài sửa chữa 159,91 km mặt đường, xóa 7 tràn, thay thế 1 cầu yếu. Phối hợp Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kịp thời nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đường bộ địa phương.

Công tác bảo đảm hoạt động vận tải được thực hiện kịp thời, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đảm bảo lưu thông hàng hóa 24/24h phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục có nhiều cải thiện, tai nạn giao thông tiếp tục giảm 3 tiêu chí. Năm 2022, đã xử lý 13 điểm đen, 22 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ; bổ sung, sửa chữa thay thế 17 cụm đèn tín hiệu giao thông. Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông luôn được chú trọng chỉ đạo thường xuyên, liên tục.

Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, giải quyết nhanh gọn, thuận lợi cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Sở thực hiện 91 thủ tục ở cấp độ 4, 24 thủ tục ở cấp độ 3 và 2 thủ tục cấp độ 2, là một trong những sở có tỷ lệ cao về thủ tục hành chính cấp độ 4.

Hạ tầng giao thông đi trước một bước

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực đạt kết quả của ngành Giao thông Vận tải đạt được trong năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Duy trì phát triển hạ tầng giao thông rất quan trọng, hạ tầng giao thông đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của địa phương.

Theo đó, ngành Giao thông Vận tải cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời tham mưu các chủ trương đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; tham gia góp ý các quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Cùng đó, tập trung quản lý chất lượng, hệ thống hạ tầng giao thông, tiến độ công trình giao thông được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, làm tốt công tác phòng, chống bão, lụt, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi, quản lý tốt hành lang giao thông, tạo chuyển biến trong công tác quản lý, duy tu, sửa chữa ở các huyện.

Thu hút nguồn vốn sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, vốn ngân sách Trung ương và địa phương để nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện, xã,... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu ngành Giao thông Vận tải đôn đốc, kiểm tra công tác giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, cũng như duy trì các phần mềm quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn, xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ quy định, xe khách trá hình, chạy quá tốc độ,,... tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành huyện, thành, thị phối hợp với ngành Giao thông Vận tải trong công tác bố trí nguồn vốn, thẩm định công trình giao thông, công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo trì đường bộ, cắm mốc lộ giới, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông,...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giao thông vận tải năm 2022./.