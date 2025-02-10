Kinh tế Ngành ngân hàng Nghệ An: Dòng chảy tài chính tiếp sức khát vọng phát triển tỉnh nhà Mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều gắn liền với một khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Hòa chung dòng chảy đó, Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhân văn, hiếu học - đang khẳng định vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục và khởi nghiệp. Để Nghệ An vươn mình mạnh mẽ, không thể thiếu nền tảng tài chính - ngân hàng vững chắc, hiện đại, linh hoạt. tieu de - ngang

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8

• 01/10/2025

Trong giai đoạn 2021-2025, giữa bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu đầy biến động, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), NHNN Chi nhánh Khu vực 8 khẳng định vai trò “mạch máu” tài chính, dẫn dắt phục hồi, tăng trưởng, là điểm tựa quan trọng trong tiến trình phát triển địa phương.

Với công tác tham mưu được tiến hành một cách chủ động, tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu sâu sắc thực tiễn địa phương, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 không chỉ dừng lại ở vai trò tham mưu thực thi chính sách mà còn định hướng tín dụng đúng hướng, đúng mục tiêu. Trên địa bàn 3 tỉnh Khu vực 8, trong đó, Nghệ An quản lý 127 đầu mối ngân hàng (trên tổng số 286 toàn khu vực), các chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối đã được triển khai linh hoạt, sát thực tế, tạo lập môi trường tài chính ổn định, minh bạch, đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho tăng trưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu - Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 8 khai mạc Đại hội Đảng bộ NHNN Chi nhánh Khu vực 8 lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Hưng

Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn huy động tại Nghệ An tăng bình quân 20,8%/năm - phản ánh niềm tin vững chắc của người dân, doanh nghiệp. Tín dụng phục vụ kinh tế tăng bình quân 16%/năm - minh chứng rõ vai trò cung ứng vốn kịp thời, đúng trọng tâm.

Đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn huy động ước tính 308.270 tỷ đồng (tăng 92,5% so với năm 2020), chiếm 54,7% huy động Khu vực 8; tổng dư nợ ước tính 358.670 tỷ đồng (tăng 58,7% so với năm 2020), chiếm 55,4% dư nợ Khu vực 8. Tín dụng chính sách xã hội đạt 22.756 tỷ đồng, chiếm 6,3% dư nợ, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành ngân hàng Nghệ An tập trung định hướng dòng vốn theo đúng chiến lược của tỉnh. Tín dụng phân bổ hiệu quả vào nông, lâm, thủy sản (14,6%), công nghiệp - xây dựng (27,8%), thương mại - dịch vụ (57,6%). Đặc biệt, tín dụng trung - dài hạn chiếm 40%, phản ánh định hướng đầu tư bền vững vào hạ tầng, sản xuất chế biến, công nghiệp hỗ trợ và dự án trọng điểm.

Điểm sáng nổi bật giai đoạn 2021-2025 là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, khơi thông dòng vốn sản xuất, kinh doanh. Ngành ngân hàng đã thực hiện 4 đợt giảm lãi suất điều hành với tổng mức giảm 0,5 - 2%/năm. Từ chỉ đạo của NHNN, các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, lãi suất cho vay mới bình quân giảm khoảng 3%/năm so với đầu nhiệm kỳ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu, mở rộng đầu tư.

Tại Nghệ An, nhiều ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ trực tiếp ngành sản xuất chủ lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp nông thôn… Công tác thanh tra, kiểm tra niêm yết, minh bạch lãi suất được thực hiện nghiêm, bảo vệ quyền lợi người vay và duy trì môi trường tín dụng an toàn.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, việc giữ ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối giúp doanh nghiệp xuất, nhập khẩu yên tâm mở rộng hoạt động. NHNN Khu vực 8 phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng giám sát ngoại hối, kiểm soát giao dịch ngoại tệ, ngăn ngừa đầu cơ, góp phần ổn định thị trường. Dư nợ tín dụng phục vụ xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng, riêng Nghệ An đạt gần 4.000 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ - cho thấy hệ thống ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít thách thức, vai trò ngành ngân hàng càng trọng yếu. Thời gian tới, định hướng điều hành tín dụng sẽ “mở rộng hợp lý - phân bổ hiệu quả - kiểm soát rủi ro”, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và khởi nghiệp sáng tạo - trụ cột phát triển dài hạn của tỉnh. Một số dự án tiêu biểu như Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp (TH true MILK), Nhà máy Xi măng Tân Thắng, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An... đã góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Nghệ An là một trong những dự án tín dụng hiệu quả có tác động lớn đến kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: T.H

Ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, cung cấp dịch vụ, hướng tới hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các nền tảng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ tài chính toàn diện sẽ tiếp tục mở rộng đến mọi ngõ ngách - từ thành thị đến nông thôn, từ trung tâm đến vùng sâu, vùng xa.

Trên tất cả, ngành ngân hàng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đóng vai trò “bệ đỡ tài chính” vững vàng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước khu vực 8. Ảnh: PV

Với vai trò điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và chính quyền địa phương, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã, đang đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với nền tảng vững chắc và định hướng đúng đắn, ngành ngân hàng Nghệ An sẽ góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.