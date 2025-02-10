Thị trường Lãi suất cho vay mua nhà tại ngân hàng BIDV tháng 10/2025 BIDV công bố lãi suất cho vay mua nhà tháng 10/2025 với ưu đãi 5,5%/năm cho khách hàng trẻ dưới 35 tuổi và gói vay phổ thông từ 6,0%/năm.

Lãi suất vay mua nhà BIDV 2025 (dành cho người trẻ dưới 35 tuổi)

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ người trẻ an cư, BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi có nhu cầu vay mua hoặc thuê mua nhà trên toàn quốc. Điểm nổi bật của chương trình là mức lãi suất cố định chỉ 5,5%/năm áp dụng trong 3 năm đầu tiên, giúp người vay chủ động kế hoạch tài chính.

BIDV công bố lãi suất cho vay mua nhà tháng 10/2025 với ưu đãi 5,5%/năm

Chi tiết gói vay như sau:

Lãi suất: 5,5%/năm cố định trong 36 tháng kể từ thời điểm giải ngân. Sau thời gian này, mức lãi suất sẽ điều chỉnh theo công thức: lãi suất huy động 24 tháng tại quầy BIDV + biên độ 3,0%. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng tại BIDV đang ở mức 4,8%/năm.

Phí trả nợ trước hạn:

Trong 12 tháng đầu: tối thiểu 1% số tiền trả nợ trước hạn

Từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5: tối thiểu 0,5% số tiền trả nợ trước hạn

Từ năm thứ 6: miễn phí hoàn toàn

Thời gian vay: linh hoạt lên tới 40 năm nhưng không vượt quá độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ân hạn gốc: khách hàng được miễn trả nợ gốc trong 5 năm đầu, phù hợp với những người trẻ có thu nhập đang dần ổn định.

Hạn mức vay: tối đa 70% giá trị căn nhà dự định mua hoặc 50% giá trị tài sản trong trường hợp vay thuê mua.

Tài sản thế chấp: chấp nhận đa dạng, từ sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, căn nhà mua bằng vốn vay cho đến bất động sản khác đã sở hữu.

Điều kiện vay: mỗi khách hàng chỉ được vay tối đa 1 khoản tín dụng trong gói, dư nợ áp dụng ưu đãi không vượt quá 5 tỷ đồng. Người vay phải có lịch sử tín dụng tốt, đủ tuổi vay vốn theo quy định, trực tiếp đứng tên tài sản và không có khoản vay mua nhà nào tại BIDV vào thời điểm làm hồ sơ.

Đăng ký vay: khách hàng có thể thực hiện trực tuyến qua ứng dụng BIDV Home hoặc đến trực tiếp tại chi nhánh BIDV trên toàn quốc để được tư vấn.

Thời gian triển khai: từ ngày 26/03/2025 đến hết 31/12/2025.

Lãi suất vay mua nhà trả góp bidv 2025 (không đi kèm điều kiện khách hàng dưới 35 tuổi)

Ngoài chương trình hỗ trợ dành cho người trẻ dưới 35 tuổi, BIDV vẫn đang triển khai gói vay mua nhà phổ thông dành cho mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên, với điều kiện đáp ứng đầy đủ quy định tín dụng của ngân hàng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai có nhu cầu sở hữu hoặc đầu tư bất động sản trong năm 2025.

Về lãi suất, khách hàng có thể lựa chọn giữa hai phương án. Phương án thứ nhất áp dụng mức 6,0%/năm trong vòng 12 tháng kể từ khi giải ngân, yêu cầu thời gian vay tối thiểu 36 tháng. Phương án thứ hai có lãi suất 6,5%/năm trong 24 tháng đầu, với thời gian vay tối thiểu 60 tháng.

Sau giai đoạn ưu đãi, khoản vay sẽ chuyển sang mức lãi suất thả nổi, được tính theo công thức: lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 24 tháng tại BIDV cộng biên độ 4,0%. Cách tính này giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và dự đoán chi phí lãi vay theo biến động thị trường.