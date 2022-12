Ngành ngân hàng và BQL Khu kinh tế Đông Nam tặng máy vi tính, sổ tiết kiệm ở Quỳ Hợp, Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Agribank tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng 9 máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp và BQL Khu kinh tế Đông Nam trao sổ tiết kiệm cho hộ nghèo tại Quế Phong.

Tại xã Văn Lợi (Quỳ Hợp), Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Agribank chi nhánh Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng 9 máy vi tính cho Trường tiểu học xã Văn Lợi nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường.

Đợt này Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An trao tặng 9 máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Văn Lợi trị giá gần 78 triệu đồng nhằm phục vụ công tác dạy và học tại trường để giúp các em học sinh nơi đây có điều kiện học tập thuận lợi.

Văn Lợi là xã đặc biệt khó khăn của huyện Quỳ Hợp, nhân dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là đơn vị do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phân công giúp đỡ theo Quyết định số 2209 ngày 29/7/2022 về việc phân công các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Quế Phong, phòng LĐTBXH, UBND xã Châu Kim tổ chức thăm hỏi và tặng quà, sổ tiết kiệm cho một số hộ nghèo trên địa bàn xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Tại đây, đoàn đã tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 60 chăn ấm (tổng trị giá 25 triệu đồng) cho 60 hộ nghèo đang ở nhà dột nát, tạm bợ trên địa bàn xã, giúp đỡ cho 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học tốt.

Đây là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm chung tay với xã hội góp sức, giúp các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm.