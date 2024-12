Thời sự Ngành Nội vụ Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2025 Chiều 17/12, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: TL



Nhiều kết quả nổi bật

Trong năm 2024, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu triển khai, hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023- 2025 và Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thành phố Vinh.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Ngành cũng triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm đảm bảo đúng theo tiến độ, thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ (là 1 trong 6 tỉnh trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm đúng thời gian). Công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí sử dụng và chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tích cực, khẩn trương tham mưu triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, công tác tham mưu cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một số chỉ số xếp hạng được cải thiện như: chỉ số PAR INDEX xếp thứ 15/63 địa phương của cả nước (tăng 1 bậc so với năm 2022, xếp thứ 1/6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ), chỉ số SIPAS xếp thứ 12/63 địa phương của cả nước (tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp thứ 2/6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ).

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tốt, tình hình tôn giáo ổn định, đảm bảo an ninh trật tự. Ngành đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp. Đồng thời, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên đối tượng lao động trực tiếp, tạo động lực cho phát triển. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm; trong đó chú trọng đến việc lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quyết liệt, khẩn trương hơn

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật của ngành Nội vụ trong năm 2024.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: TL

Triển khai nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng - cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng", “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Sở Nội vụ. Ảnh: TL

Theo đó, ngành Nội vụ phải tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung liên quan để đảm bảo tiến độ chung của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho đồng chí Phạm Văn Lương - Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ. Ảnh: TL

Chủ trì xây dựng đề án tổng thể sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc khối chính quyền (hợp nhất, sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, kết thúc hoạt động một số sở, ngành, đơn vị) theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TL



Ngành cần tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, phê duyệt lại đề án vị trí việc làm của các sở, ban, ngành thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TL

Cùng đó, ngành Nội vụ cần tích cực tham mưu triển khai thực Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục tham mưu trình các bộ, ngành Trung ương có liên quan thẩm định phê duyệt hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo dự án 513 để bàn giao về cho các địa phương đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định trong quý I/2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: TL

Ngành cần tiếp tục tham mưu, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính các cấp. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (như Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS). Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; sắp tới, khi hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì sẽ có tên mới: Sở Nội vụ và Lao động, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về lao động, tiền lương; việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội.

"Với truyền thống đoàn kết, với kinh nghiệm, ý chí, nhiệt huyết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Dịp này, Sở Nội vụ có 5 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen của; 1 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024.