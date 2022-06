Ngành Y tế Nghệ An thăm, làm việc với ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6, ngành y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Trường Đại học Y khoa Vinh và các phòng ban của Sở Y tế.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hợp tác y tế

Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng, ngành y tế giữa 2 tỉnh tiến hành tổ chức hội đàm đánh giá kết quả hợp tác y tế trong thời gian qua và bàn phương hướng hợp tác trong thời gian tới; ngành y tế Nghệ An thăm, làm việc cùng Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng; thăm, làm việc cùng Trường Cao đẳng Y tế Xiêng Khoảng; thăm, làm việc cùng các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã của tỉnh Xiêng Khoảng.

Ngày 10/01/2020, Sở Y tế Nghệ An và Xiêng Khoảng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực y tế. Từ đó đến nay, hoạt động hợp tác giữa ngành y tế 2 tỉnh tuy bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là các hoạt động, ngành y tế Nghệ An giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong công tác khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực y tế.

Cụ thể, các bệnh viện ở tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Xiêng Khoảng sang học tập kỹ thuật ở các chuyên ngành ngoại khoa, gây mê hồi sức, sản, cấp cứu, tai mũi họng, nội tiết và hóa sinh. Đồng thời, các bệnh viện tuyến tỉnh Nghệ An, đặc biệt Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã cử 13 chuyên gia sang đào tạo theo hình thức "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ bệnh viện tỉnh bạn.

Sau quá trình đào tạo, các cán bộ y tế của Xiêng Khoảng đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao mà từ trước đến nay chưa thực hiện được tại bệnh viện tuyến tỉnh như: nối gân, ghép da, gây tê tủy sống, đặt Canuyn nội khí quản, mổ nội soi 398 ca; mổ xương khớp 232 ca…

Trình độ của y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng đã được nâng lên đáng kể, số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm và nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống nhờ việc áp dụng kiến thức mới.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Nghệ An cũng đã phối hợp, tạo mọi điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho nhân dân nước bạn Lào. Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị y tế ở tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 600 bệnh nhân của nước bạn Lào, trong đó có trên 150 bệnh nhân đến từ tỉnh Xiêng Khoảng.

Thực hiện hợp tác, công tác hỗ trợ, đào tạo về y khoa đã được 2 tỉnh đặc biệt chú trọng. Trong thời gian này đã có 109 học viên được tỉnh Xiêng Khoảng cử đi đào tạo tại Trường Đại học Y khoa Vinh.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng đã cùng nhau triển khai nhiều hoạt động hợp tác kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới dưới nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh với các tỉnh giáp biên và sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện, thuốc men hỗ trợ tỉnh bạn khi có yêu cầu.

Tiếp tục giúp đỡ y tế Xiêng Khoảng vô điều kiện

Đón và làm việc cùng ngành y tế Nghệ An, Thạc sĩ, Bác sĩ Bun Phăn Vông Ma Chăn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng đã trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ngành y tế Nghệ An đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị y tế tỉnh Xiêng Khoảng thực hiện tốt nhiệm vụ hiện đại hoá ngành y tế, thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở Y tế Xiêng Khoảng cũng bày tỏ mong muốn: Thời gian tới, hoạt động hợp tác y tế ngày càng được nâng lên, sâu sắc hơn. Trong đó, ngành y tế Xiêng Khoảng mong muốn được ngành y tế Nghệ An tiếp tục hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật; đào tạo cán bộ y tế; giúp ngành y tế Xiêng Khoảng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh.

Phát biểu trong chuyến thăm, làm việc này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã bày tỏ vui mừng và vinh dự trước sự đón tiếp tình cảm và trọng thị của ngành Y tế tỉnh Xiêng Khoảng; đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác khăng khít, tốt đẹp giữa hai ngành nói riêng và hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng nói chung.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chia sẻ những thành tựu của ngành y tế Nghệ An trong thời gian qua, đặc biệt là việc phát triển kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh; đào tạo nhân lực và phòng chống dịch; tiêm phòng Covid-19; xây dựng ngành y tế thông minh... phát triển Nghệ An trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng Bắc Trung bộ.

Phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào; đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa ngành y tế hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh thống nhất: Trong thời gian tới Ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với ngành Y tế Xiêng Khoảng trên các hoạt động phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế quốc tế.

Ngành Y tế Nghệ An sẽ hỗ trợ, giúp đỡ vô điều kiện về chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh và định hướng sự phát triển của Bệnh viện đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng; hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng đào tạo nguồn nhân lực y tế; giúp ngành Y tế Xiêng Khoảng ứng dụng tốt công nghệ thông tin, hội chẩn trực tuyến trong khám chữa bệnh.

Ngành Y tế 2 tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân; cùng phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai Đảng, Nhà nước… góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Trong chuyến thăm, làm việc với ngành Y tế Xiêng Khoảng này, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đã yêu cầu các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện phối hợp chặt chẽ với các viện, trường, đơn vị y tế của Xiêng Khoảng để rà soát cụ thể từng hạng mục, yêu cầu để có sự giúp đỡ hiệu quả và thiết thực nhất. Các đơn vị y tế tỉnh Nghệ An cũng đã cam kết thực hiện tốt nhất các nội dung hợp tác, đã ký kết./.