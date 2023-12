Ngành Y tế Nghệ An tổ chức vòng chung kết Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng Cờ lưu niệm cho 16 đội về tham dự vòng chung kết hội thi. Ảnh: Thành Chung

Sáng 9/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức khai mạc Vòng chung kết Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Nghệ An năm 2023. Tham dự hội thi có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, ngày 10/10/2023, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 3218/KH-SYT về việc tổ chức Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Y tế tỉnh Nghệ An năm 2023. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức để thực thi nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường; ý thức xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Nghệ An.

Thông qua hội thi, ngành Y tế thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong việc truyền thông, vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, gia đình và xã hội; tạo cơ hội cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong ngành trao đổi, chia sẻ kiến thức và thực hành về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Dược sĩ Chuyên khoa 2 Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Thành Chung

Trong tháng 10-11/2023 vừa qua, Sở Y tế Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn ngành chỉ đạo 100% đơn vị trung tâm, chi cục tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện và các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi sân khấu hóa theo trình tự 2 cấp. Ở cấp cụm gồm có 57/64 đơn vị tham gia, được chia làm 4 cụm thi. Từ ngày 24-26/11, 4 cụm thi đã tổ chức hội thi thành công và lựa chọn được 16 đội xuất sắc nhất để tham gia hội thi chung kết.

Về tham dự Vòng chung kết Hội thi Tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Nghệ An năm 2023 có 16 đội, với 160 cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Y tế. Các đội thi sẽ lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm: Phần giới thiệu; Thi kiến thức chung, hiểu biết; Thi tuyên truyền với tiểu phẩm được sân khấu hóa…

Phần thi giới thiệu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ngành Y tế Nghệ An mong muốn: Thông qua hội thi sẽ tạo nên sức lan tỏa sâu rộng về tác hại của thuốc lá, các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tới các đơn vị y tế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành và nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho ngành Y tế.