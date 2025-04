Kinh tế Nghệ An đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Sáng 4/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng thi thứ 2 - khu vực 3 tại Nghệ An.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố tham gia hội thi và toàn thể vận động viên thuộc 13 đoàn dự thi.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng thi thứ 2 - Khu vực 3 là hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 của Bộ Công an; có sự tham gia của 13 đội thi đến từ công an các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Các đội thi diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Đến với hội thi, 13 đội tuyển sẽ tranh tài các nội dung thi lý thuyết và thực hành như: Chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; bơi cứu nạn cứu hộ; chạy 4x100m tiếp sức chữa cháy và cứu hộ.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Quang An

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang An

Từ đầu năm 2025 đến nay lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc đã tham gia cứu chữa nhiều vụ cháy và CNCH; trực tiếp cứu và hướng dẫn thoát nạn được hàng trăm người; tổ chức di chuyển và cứu được tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Những kết quả đó đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra, tạo môi trường sống an toàn cho người dân, được các cấp lãnh đạo và nhân dân biểu dương, ghi nhận.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn đề nghị Ban trọng tài điều hành thi đấu làm việc công tâm, khách quan để chọn ra các đội tuyển ưu tú nhất tham gia vòng chung kết. Các đội dự thi và vận động viên bình tĩnh, tự tin, nêu cao tinh thần tự giác, trung thực, cao thượng, thi đấu với tinh thần học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của công tác PCCC. Ảnh: Quang An

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Công tác phòng cháy, chữa cháy có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Việc nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức.

Tại Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, căn cứ tình hình thực tiễn, tính chất địa bàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC và CNCH. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An được chú trọng phát triển ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên rèn luyện, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao sức khỏe chiến đấu, kịp thời tham gia CNCH, cứu người, tài sản và phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Nghệ An.

Hội thi có sự tham gia của 13 đội thi. Ảnh: Quang An

Tại hội thi diễn ra trong sáng 4/4, các đội đã thực hành nội dung thi: chạy 4x100m tiếp sức chữa cháy và cứu hộ với tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Hai nội dung thi “chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn” và “bơi cứu hộ cứu nạn” đã được hoàn thành trước đó.

Các đội thi với tinh thần quyết tâm cao. Ảnh: Quang An

Kết quả chung cuộc, đối với nội dung thi Chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải Nhì và công an tỉnh Ninh Thuận đạt giải Ba.

Ban tổ chức trao giải nội dung Chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Quang An

Nội dung thi Bơi cứu nạn cứu hộ: Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải Nhất, công an tỉnh Quảng Nam đạt giải Nhì và Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Ba.

Ban tổ chức trao giải nội dung bơi cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Quang An

Nội dung thi 4x100 mét tiếp sức chữa cháy và cứu hộ: Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất; Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt giải Nhì và Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải 3.

Ban tổ chức trao giải nội dung thi 4x100 mét tiếp sức chữa cháy và cứu hộ. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Nghệ An, giải Nhì toàn đoàn cho Công an tỉnh Thanh Hóa và giải Ba toàn đoàn Công an tỉnh Bình Định, đây sẽ là 3 đội thi đại diện cho khu vực 3 tham dự vòng Chung kết được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: Quang An