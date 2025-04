Thời sự Cử tri lo lắng với tình trạng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị với đại biểu Quốc hội liên quan đến mô hình bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp. Đặc biệt lo lắng với tình trạng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo.

Sáng 15/4, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Hoàng Mai.

Cùng tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, thị xã Hoàng Mai.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai.

Tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai cho thấy, nhân dân quan tâm và bày tỏ sự tin tưởng, hoan nghênh và ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả". Nhân dân kỳ vọng vào sự thành công của cuộc cách mạng này.

Đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng đề nghị nghiên cứu kỹ, có lộ trình cụ thể, dứt điểm không để ảnh hưởng đến công việc, tâm lý của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

Quá trình sáp nhập có nhiều vấn đề phát sinh như: thừa cán bộ, tài sản lãng phí, trụ sở xã mới ở xa dân, gây khó khăn, bất cập trong việc đi lại và giải quyết các vấn đề của người dân cần có hướng xử lý cụ thể.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TL

Cần có quy định tiêu chuẩn cụ thể, minh bạch khi lựa chọn cán bộ trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tránh tình trạng tiêu cực trong việc lựa chọn, sắp xếp cán bộ.

Cử tri đề nghị việc triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn đến từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách để cán bộ yên tâm công tác và ổn định cuộc sống; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với số cán bộ, công chức dôi dư, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã công tác nhiều năm sau sắp xếp.

Cử tri Hồ Văn Cậy - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai kiến nghị về mô hình bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cần rõ ràng hơn. Ảnh: TL

Cử tri Hồ Văn Cậy - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai đề nghị: "Quốc hội cần nghiên cứu kỹ có mô hình bộ máy các phòng, ban ở cấp xã thực hiện nhiệm vụ chính trị kịp thời hiệu quả đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phân cấp chức năng nhiệm vụ của cấp xã một cách triệt để để cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần có lộ trình tinh giản cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với thực tiễn".

Cử tri Nguyễn Văn Huy - phường Quỳnh Phương kiến nghị về chế độ chính sách cho đội ngũ không chuyên trách. Ảnh: TL

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa, giảm các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch; có chính sách đột phá để tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế.

Ý kiến cử tri phản ánh giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao dẫn đến tình trạng một số nông dân bỏ ruộng; tình trạng dịch bệnh tôm, gia súc, gia cầm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển ngành chăn nuôi. Các nguồn đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ít, manh mún, phân tán, thiếu tập trung… trong khi tiềm năng phát triển còn rất lớn.

Cử tri thị xã Hoàng Mai tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Dư luận còn một số băn khoăn là hiện tượng dạy thêm, học thêm ở các cơ sở, nhà riêng … còn diễn ra, các trung tâm đăng ký kinh doanh vẫn được thực hiện dạy thêm gây lo ngại kinh phí cao hơn tại các trường học. Một số cử tri đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách hơn nữa cho giáo viên mầm non như tăng mức lương phù hợp với đặc thù nghề nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vy Ngọc Quỳnh trả lời các kiến nghị cử tri liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính. Ảnh: TL

Rất nhiều cử tri phản ánh lo lắng và bất an khi các đối tượng lừa đảo ngày càng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu trò tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI nhằm lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của người dân...

Cử tri phản ánh tình trạng xả khói, bụi từ Nhà máy xi măng Hoàng Mai ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, trong khi cấp huyện, cấp xã không có đủ máy móc, thiết bị để kiểm tra xử lý. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Phạm Văn Hào thông tin về chi trả đền bù cho các hộ có đất trong phạm vi 13,5m dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A. Ảnh: TL

Cử tri thị xã Hoàng Mai đề nghị các cấp, các ngành chức năng liên quan sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các hộ dân (nhất là đất có nguồn gốc trước năm 1982 của các hộ phường Quỳnh Xuân) để sớm chi trả đền bù cho các hộ có đất trong phạm vi 13,5m dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngoài ra, một số ý kiến cử tri phản ánh liên quan đến việc làm, an sinh xã hội, nhà ở cho hộ nghèo,...

Đại biểu Quốc hội tiếp thu trả lời kiến nghị của cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: TL

Ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, thị xã Hoàng Mai và đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội tiếp thu trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Đồng thời, đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.