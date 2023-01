Ngành Y tế xác định những vấn đề ưu tiên, cấp bách, tập trung xử lý dứt điểm

Do mâu thuẫn nhất thời, một nam thanh niên 17 tuổi ở Vĩnh Long bị nhóm 4 người dùng mũ bảo hiểm đánh nên đã cầm dao gây ra vụ trọng án.

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức tri ân người hâm mộ Việt Nam; Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo có thể nghỉ chơi V-League 2023; Lý do Man City để Joao Cancelo gia nhập Bayern Munich... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu đi lại tăng cao khiến nhiều hãng xe khách tại Nghệ An "cháy vé", chưa kể dịp này nhiều nhà xe cũng đồng loạt tăng giá khiến người dân gặp khó khăn.

(Baonghean.vn) - Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã đưa vào sử dụng có hiệu quả Chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên nền Internet.

(Baonghean.vn) - Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào ngày 04/02/2022, tại thành phố Vinh, với sự tham gia của đông đảo các đại biểu Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tại V.League 2022 Sông Lam Nghệ An không thể giành chiến thắng trước Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng (1 hòa và 1 thua). Vậy ở mùa giải mới, đối thủ ở trận ra quân của đội bóng xứ Nghệ đang mạnh lên hay yếu đi?

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023; Miền núi cao Nghệ An nhiệt độ hạ thấp xuống 1 độ C; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng từ nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2023… là những thông tin nổi bật ngày 30/1

(Baonghean) - Để chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn cho người dân, Nghệ An đã và đang từng bước ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông và lưới điện. Tuy vậy còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

(Baonghean.vn) - Sáng nay (30/1), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn -Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tồn tại qua hàng trăm năm, cây sui Diên Tràng không chỉ độc đáo bởi kích thước khổng lồ, mà còn là chứng tích đặc biệt gắn liền với lịch sử hoạt động của Tỉnh ủy Nghệ An những năm đầu mới thành lập.

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, học sinh Nghệ An nói riêng đã trở lại trường học để bắt đầu học kỳ mới. Thời điểm này, việc duy trì nề nếp học tập cũng đã được các nhà trường quan tâm, hạn chế cao nhất tình trạng học sinh bỏ học nhất là ở vùng cao.

(Baonghean.vn) -Tại lễ xuất quân, Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải 2023.

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 1/2023, vùng miền núi cao Nghệ An nhiệt độ liên tục hạ thấp đến 1 độ C, gây rét đậm, rét hại. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, người dân, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng, chống rét, hạn chế các ảnh hưởng xấu.

(Baonghean.vn) - Tháng 1/2023 trùng với Tết Nguyên đán, nhu cầu chi tiêu, mua sắm của người dân trên địa bàn Nghệ An tăng cao; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,77% so với tháng trước, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm trước.