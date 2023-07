Ngày 20/7, dự báo nhiều vùng núi Nghệ An có mưa rào và dông mạnh

(Baonghean.vn) - Chịu ảnh hưởng hoàn lưu vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão số 1 nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Gió nhẹ.