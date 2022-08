Ngày này năm xưa

Tôi là người cả nghĩ. Điều này thật không có gì hay ho, thậm chí mang đến nhiều phiền não. Có những lúc hiện tại yên ả không có gì để nghĩ, tôi lại vô thức nghĩ về ngày đã qua.

Như hôm nay, tôi tự hỏi: Giờ này, ngày này, vào một năm xưa nào đó, mình đang làm gì nhỉ? Thật may, công nghệ số đã giúp những người hay vẩn vơ như tôi có thể ký thác và gợi nhớ kỷ niệm cũ bằng tính năng On this day trên Facebook. Ngày này tháng này của năm 2012, con gái tôi tròn 4 tháng tuổi. Con mặc chiếc váy hồng rất xinh, cười toe toét khi thấy mẹ chụp ảnh. Tôi ngắm bức hình và mang máng nhớ lại rằng, hình như lúc đó cháu vừa no sữa; chắc là tầm 9h sáng; chúng tôi đang ở thuê trên một chung cư cũ gần chợ; 2 mẹ con nằm chơi trên giường và lắng nghe đủ loại thanh âm hỗn tạp từ phía đường vọng lên… Nghĩ một chốc, tôi nhớ thêm, à, bấy giờ bà Đạm hàng xóm gõ cửa phòng, bưng sang một bát chè đậu đỏ vừa nấu. Bà bảo: Ăn đi cho có sữa! Bà Đạm là hiện thân của từ nhân hậu. Bà cười rất hiền, chăm sóc và dịu dàng với tất cả mọi người. Chợt nhận ra mình đã xa chung cư cũ gần chục năm rồi. Bỗng dưng thấy nhớ bà quá đỗi. Tôi loay hoay tìm số điện thoại và nhấc máy gọi chị Ngọc Anh – con gái bà, mới biết trời ơi bà đã khuất! Một tin On this day quá sốc cho hiện tại!

Càng ngày, tôi càng nhận ra con người dường như bị gãy kết nối với quá khứ. Hiện thực với hàng loạt thông tin khiến loài người trở nên bội thực. Đời sống ảo chồng lên đời sống thật. Chuyện nhỏ, to nơi công sở lẫn với giá rau, củ tăng phi mã ngoài chợ. Giá xăng giảm chưa kịp hân hoan đã lo đến việc năm học mới mua sách giáo khoa cho con ở đâu cho đủ. Hẹn cà phê với bạn thì nhân tiện gọi luôn cả vài bè khác. Nếu đầu óc con người là computer, thì chắc CPU dễ mà loạn mạch. Dồn dập thông tin, dữ liệu trôi qua ngày nối ngày, vậy nên, việc “quá tải hiện thực” là điều dễ hiểu. Trí nhớ loài người ngày càng giảm sút, có những điều tưởng như trọng đại đến mức cả đời khắc ghi, nhưng rồi cũng rơi vào quên lãng.