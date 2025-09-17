Pháp luật Nghệ An: 1.517 trường học triển khai mô hình giáo dục pháp luật, kỹ năng sống Sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học” đã được nhân rộng đến toàn bộ 1.517 trường học ở Nghệ An, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Ngày 17/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học”, kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an các địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Tuyết

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu Công an các địa phương. Ảnh: Văn Hậu

Tham dự hội nghị về phía đại biểu Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Tỉnh Nghệ An các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đồng chủ trì hội nghị, cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể liên quan, trưởng phòng chức năng các phường, xã và đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Phan Tuyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là mô hình mang tính tổng thể, toàn diện với nhiều biện pháp, giải pháp căn cơ, thiết thực, ý nghĩa và tính khả thi rất cao, được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Theo báo cáo, sau hơn 1 năm triển khai, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cả 21 huyện, thành, thị (cũ) đều ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình; 460 xã, phường, thị trấn (cũ) đưa nội dung này đến từng cơ sở giáo dục; 1.517 trường học đã chính thức triển khai; đến nay, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, 130/130 xã, phường trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả mô hình. Không chỉ cán bộ, giáo viên, học sinh mà cả phụ huynh và hộ kinh doanh quanh trường học đều ký cam kết chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh.

Thực tế cho thấy, mô hình đã góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, đồng thời, hạn chế các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước. Nhiều cách làm sáng tạo cũng được triển khai như tổ chức “phiên tòa giả định”, các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó tình huống nguy hiểm… thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Các đại biểu trình bày phần tham luận. Ảnh: Văn Hậu

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, tập trung chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện mô hình; đồng thời, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các các sở, ngành, địa phương. Đồng chí mong muốn Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện, cùng đồng hành với tỉnh Nghệ An trong giáo dục, đào tạo và xây dựng văn hóa học đường ngày càng tốt hơn. Các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để mô hình trong thời gian tới “phải sống, phải thực chất, phải hiệu quả”.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Phan Tuyết

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp thực hiện mô hình trong năm học 2025 - 2026, đa dạng hóa nội dung, phương pháp để hoạt động giáo dục pháp luật và kỹ năng sống trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong các nhà trường. Công an các đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện mô hình, trong đó, sử dụng triệt để hiệu quả của các trang mạng xã hội góp phần từng bước đưa hoạt động mô hình thành việc làm thường xuyên, nề nếp trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện mô hình.