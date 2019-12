Nghệ An: 10 sự kiện, con số nổi bật năm 2019

1. Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Đức Chuyên

Ngày 21/3/2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tại phiên làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết 26 trong 5 năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá: “Qua thực tiễn Nghệ An đã thấy được hướng đi, thấy được chúng ta cần làm gì”.



2. Thu ngân sách đạt trên 15.500 tỷ đồng

Tàu hàng cập cảng vào bốc dỡ hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2019, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt trên 15.500 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2018. Tổng giá trị xuất khẩu năm 2019 ước đạt 1,1 tỷ USD.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 77,62% năm 2018 lên 78,64% năm 2019; tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 22,38% năm 2018 xuống còn 21,36% năm 2019.

3. Các chỉ số PCI, PAPI, PAR index đạt vị trí cao

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Thành Duy

Theo các báo cáo thường niên công bố trong năm 2019, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 của Nghệ An xếp thứ 19 toàn quốc; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) Nghệ An xếp thứ 4; Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) Nghệ An xếp thứ 29/63 tỉnh thành. Đó là các vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh; minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân Nghệ An trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương.

4. Sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xóm, xã

Hai xã Diễn Ngọc và Diễn Thành (Diễn Châu) từ trên cao. Ảnh: Sách Nguyễn

Trong năm 2019, toàn tỉnh triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xóm, xã. Nhiều đơn vị đã hoàn thành đề án sáp nhập và được HĐND tỉnh thông qua. Theo đó sau sắp xếp Nghệ An còn lại 460 xã, giảm 20 xã; toàn tỉnh 5.884 xóm, thôn, khối, trong đó có 3.708 đơn vị thuộc diện sáp nhập, sau khi sáp nhập sẽ giảm 1.991 đơn vị, còn lại 3.983 xóm, thôn, khối bản.

5. Thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Một góc nông thôn mới xã Tây Thành (Yên Thành). Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2019, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh và các địa phương chỉ đạo quyết liệt, kết quả, có thêm 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh lên 258 xã, chiếm 59,9%. Về đơn vị cấp huyện có thêm Yên Thành được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh lên 4 đơn vị (TX Thái Hòa, TP Vinh, huyện Nam Đàn, Yên Thành).

6. Giải quyết việc làm cho khoảng 37.000 lao động

Lớp dạy nghề may tại một trường trung cấp nghề ở Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga

Năm 2019, ước tính giải quyết việc làm cho khoảng 37.000 - 38.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 11.000 người, đào tạo nghề cho khoảng 70.000 lượt người.

7. Đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch

Đảo chè Thanh Chương thu hút du khách trong và ngoài địa phương, khách du lịch quốc tế. Ảnh: tư liệu

Năm 2019, hoạt động du lịch Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, các điểm du lịch trong tỉnh ngày càng thu hút nhiều du khách. Ước tính cả năm, toàn tỉnh đón khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó 4,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 9,5%; khách quốc tế ước đạt 145.000 lượt, tăng 12,6%; tổng thu du lịch ước đạt 8.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu các dịch vụ du lịch ước đạt 4.580 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2018.

8. Vô địch đường lên đỉnh Olympia

Trần Thế Trung trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2019

Năm 2019, lần thứ 3 Nghệ An có thí sinh lọt vào trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Năm nay, thí sinh Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi và giành vòng nguyệt quế đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19, trở thành thí sinh Nghệ An đầu tiên vô địch cuộc thi đường lên đỉnh Olympia.



9. Thiên tai, dịch bệnh gây ảnh hưởng lớn

Lực lượng chức năng dùng xuồng cứu hộ người dân trong trận lụt lịch sử ở TP Vinh. Ảnh: Thành Cường

Năm 2019, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức bất lợi, nắng nóng gay gắt xảy ra liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày với nền nhiệt độ cao phổ biến từ 37 - 400C, gây nên đợt hạn hán kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 10/2019, người dân thành phố Vinh chứng kiến ngập lụt lịch sử trong vòng 40 năm qua khi các đường phố và các khối, xóm trên địa bàn các phường, xã đều bị ngập.

Tháng 3/2019, dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại Nghệ An, chỉ trong vòng vài tháng, dịch đã bùng phát lan ra tất cả 21 huyện, thành, thị, số lượng lợn mắc dịch buộc phải tiêu hủy lên đến hàng nghìn tấn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất, chăn nuôi của người dân.

10. Đoạt 3 Huy chương Vàng bóng đá trẻ

Các cầu thủ U11 SLNA nâng cao cúp vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Ảnh: BTC Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc.

Năm 2019, bóng đá trẻ Nghệ An tiếp tục giành được những thành tích vô cùng nổi bật. Trong đó, các đội tuyển U13, U15 bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia 2 năm liên tiếp. Đội tuyển U11 3 năm liên tiếp giành Huy chương Vàng ở giải đấu cao nhất của cả nước trong lứa tuổi. Cùng với đó U12 giành Huy chương Bạc, U19 đạt Huy chương Đồng quốc gia.