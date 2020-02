Nghệ An bác bỏ tin đồn ăn trứng gà chữa được Corona

Từ tối 6/2, trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn và 1 số huyện miền núi khác rộ lên tin đồn thất thiệt về việc ăn trứng luộc có thể chữa bách bệnh. Nhiều câu chuyện được thêu dệt rằng, có một đứa trẻ sinh ra đã biết nói, và cho rằng, đêm nay ai không ăn trứng gà, ngày mai sẽ chết.

Một Facebook chia sẻ tin đồn.

Thông tin trên được nhiều người chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tin đó là sự thật nên đi mua trứng về ăn.

Sáng 7/2, sau khi nắm bắt được thông tin trên, Công an huyện Tương Dương khẳng định, đây là tin đồn thất thiệt, mê tín dị đoan, không đúng sự thật, gây hoang mang cho nhân dân.

Công an huyện Tương Dương đề nghị toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào tin đồn ảnh hưởng đến tình hình chung. Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, cơ quan công an đang xác minh tin đồn xuất phát từ đâu và sẽ xử lý những trường hợp tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Nhiều người còn lên mạng cho rằng, tình trạng đổ xô đi mua trứng rất nhiều.