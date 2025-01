Kinh tế Nghệ An bảo đảm đủ phương tiện phục vụ người dân dịp Tết Tết Nguyên đán nhu cầu di chuyển của người dân dự báo sẽ tăng mạnh, các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Nghệ An đã triển khai kế hoạch nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Bến xe phía Bắc Nghệ An sẵn sàng xe để phục vụ khách di chuyển sau Tết. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An cho biết, các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đã chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, nhân lực trước 1 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết. Nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán qua các bến xe dự kiến sẽ tăng mạnh so với ngày thường.

Cụ thể là đơn vị đã chuẩn bị số phương tiện tham khoảng 550 đầu xe, của hơn 60 doanh nghiệp vận tải khách của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khác, ngoài ra khi số lượng khách tăng có thể huy động thêm các xe dự phòng của các doanh nghiệp vận tải để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Dự kiến 16 ngày sau Tết Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An sẽ vận chuyển trên 90.700 khách hàng. Khách hành chủ yếu đi nội tỉnh và các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh…

Một số khách từ Đà Nẵng di chuyển về Nghệ An những ngày cận Tết. Ảnh: Văn Trường

Ðồng thời, đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các xe vào bến đón khách; không cho xuất bến đối với xe không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chất lượng, chở quá số khách quy định. Tăng cường tuyên truyền và thực hiện phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động giao thông vận tải.

Phối hợp với công an địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tuyệt đối không để lơ cò", trộm cắp, xích lô, xe lai gây tình trạng lộn xộn, mất trật tự, ép giá đối với khách đi xe. Đảm bảo an toàn cao nhất cho người và phương tiện, thực hiện nghiêm túc quy trình đảm bảo an toàn giao thông tại các bến xe, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông.

Tại bến xe phối hợp với doanh nghiệp vận tải và nhà xe nhận ủy thác bán vé đi các tuyến bằng nhiều hình thức như bán vé tại quầy, bán vé bằng điện thoại hoặc qua trang mạng internet cho các cá nhân, tập thể như cơ quan, doanh nghiệp và trường học.

Xe buýt ở địa bàn thành phố Vinh sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết. Ảnh: Văn Trường

Dịp Tết, các hãng xe buýt cũng tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Ông Bùi Ngọc Hoàng - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc - Công ty cổ phần tại Nghệ An cho biết: Hiện chúng tôi có hơn 120 trong đó có 10 chiếc xe dự phòng hiện tại đều đã huy động sẵn sàng, ngay từ ngày mùng 2 Tết là sẽ hoạt động để chở khách hàng. Ngoài số xe tăng cường, đơn vị còn thực hiện tăng chuyến nhất là từ ngày mùng 4, 5 Tết. Để nâng cao chất lượng cho các tuyến xe thông qua việc hồi đáp các thắc mắc và phản ánh về đường dây nóng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trên tuyến Hà Nội - Vinh dịp Tết Nguyên đán 2025, ngành đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu khách.

Chiều Vinh - Hà Nội, chạy thêm tàu NA8 xuất phát ga Vinh ngày 31/1/2025 và các ngày 1, 2/2/2025. Tàu NA12 xuất phát ga Vinh ngày 1/2/2025; Chạy thêm tàu NA14 xuất phát ga Vinh các ngày 1, 2/2/2025. Ngoài ra ngành đường sắt cũng lập thêm tàu từ ga Sài Gòn đi ga Vinh.

Đồng thời áp dụng nhiều ưu đãi giảm giá vé tàu Tết đối với các đối tượng chính sách, xã hội. Trẻ em từ 6 - 10 tuổi được giảm 25% giá vé. Trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé. Mỗi người lớn được kèm không quá hai trẻ em miễn vé đi cùng...

Đặc biệt, Sở Giao thông vận tải Nghệ An yêu cầu không được tùy tiện tăng giá vé, các đơn vị tăng giá vé phải có đề xuất và phải được cơ quan có thẩm quyền của Sở giao thông vận tải, Sở Tài chính thẩm định, chấp thuận.

Một số xe khách giường dừng đậu ven đường ở huyện Diễn Châu mất an toàn giao thông. Ảnh: Văn Trường

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh; Công an huyện, thành phố, thị xã cũng tăng cường bố trí lực lượng để tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra ùn tắc.