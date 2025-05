Kinh tế Nghệ An bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng ứng phó với thiên tai Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An vừa ban hành phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2025.

Trong mọi tình huống luôn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt là trọng tâm của phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2025 do Sở KH&CN Nghệ An ban hành. Ảnh: T.P

Trọng tâm của phương án là chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương, giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hoạt động sau thiên tai.

Phương án số 1013/PA-SKHCN ngày 29/5/2025 được xây dựng trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Nghệ An, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong ngành Khoa học và Công nghệ. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn thông tin liên lạc, bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra để duy trì thông tin liên lạc. Ảnh: T.P

Phương án xác định rõ 3 giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai, với các yêu cầu cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Giai đoạn trước thiên tai tập trung vào rà soát, kiểm tra hệ thống hạ tầng thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó, duy trì chế độ trực 24/24. Trong thiên tai, ưu tiên duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Sau thiên tai, tập trung khôi phục mạng lưới, tổng kết, đánh giá thiệt hại và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo thông tin liên lạc tại các doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục các tồn tại, đồng thời phối hợp với Cục Viễn thông, Sở Công Thương để chỉ đạo hỗ trợ về điện lưới, xăng dầu cho các trạm BTS, nhất là trong điều kiện mất điện kéo dài.

Trước thiên tai tập trung vào rà soát, kiểm tra hệ thống hạ tầng thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó. Ảnh: T.P

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn được yêu cầu chủ động gia cố trạm phát sóng, bố trí máy phát, ắc quy, xe BTS lưu động tại khu vực xung yếu; sẵn sàng kích hoạt roaming giữa các mạng di động khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp gửi tin nhắn cảnh báo đến thuê bao trong vùng thiên tai, duy trì kết nối cho các cơ quan chỉ huy, cứu hộ và các địa điểm sơ tán dân.

Đối với các doanh nghiệp bưu chính, yêu cầu được đặt ra là bảo vệ an toàn mạng lưới, đảm bảo việc vận chuyển, phát hành bưu gửi, đặc biệt là công văn hệ KT1 của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng ứng phó các tình huống ngập lụt, sạt lở, mất điện...

Phương án cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho các sự kiện chính trị lớn, trong đó có Đại hội Đảng các cấp. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp Trung tâm Tần số vô tuyến điện tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các tín hiệu bất hợp pháp, ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng viễn thông, bưu chính để phát tán thông tin trái phép.

Duy trì chế độ trực 24/24 khi có thiên tai. Ảnh: CSCC

Phương án quy định rõ chế độ trực 24/24 khi có thiên tai, đồng thời yêu cầu các đơn vị báo cáo đột xuất và định kỳ đầy đủ về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục. Mẫu biểu và hướng dẫn cụ thể đã được gửi kèm theo công văn. Bộ phận thường trực của Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo tình hình theo quy định.

Việc xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2025 là bước đi cụ thể, thiết thực của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An nhằm chủ động ứng phó thiên tai trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường. Đây cũng là tiền đề để bảo vệ hiệu quả hệ thống thông tin trọng yếu, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.