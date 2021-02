Nghệ An: Các đơn vị, địa phương chuẩn bị Tết chu đáo an toàn cho nhân dân

Tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An, ngày cuối làm việc của năm công việc vẫn hết sức áp lực, bận rộn để đảm bảo giải ngân cho các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Kho bạc đã có kế hoạch quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động tăng cường kỷ luật lao động, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, không để công việc trì trệ, ùn tắc, tránh biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Các bộ phận tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc đảm bảo kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, thủ tục, thời gian kiểm soát chi; kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu, đặc biệt là các khoản chi tiếp khách, hội nghị.

Tại Cục Thuế Nghệ An, những ngày cuối năm người đến làm việc và CBCNVC đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện phòng dịch. CBCNV Cục Thuế tận tình hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện xử lý công việc, đảm bảo thông suốt việc nộp thuế. Ông Vương Đình Chinh - Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế cho biết: Năm qua, Cục Thuế Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiệm vụ thu thuế được thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Cục Hải quan Nghệ An, ngoài việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở và các cửa khẩu, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống; bố trí đầy đủ lực lượng cần thiết trực để đảm bảo phục vụ hoạt động XNK, XNC và các hoạt động khác trong những ngày Tết.

Đơn vị cũng chỉ đạo các Chi cục, Đội Kiểm soát triển khai công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết. Tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy; góp phần bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tập trung phòng dịch trong dịp Tết

Diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 đã khiến cho công tác phòng dịch trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết. Các địa phương đã tổ chức họp, quán triệt và bổ cứu lại các biện pháp chống dịch. Thành phố Vinh quy định ra đường phải đeo khẩu trang, hoãn khai trương phố đi bộ, hoãn bắn pháo hoa, các hoạt động vui chơi đông người. Công tác phòng dịch tại các chợ, nơi đông người được đẩy mạnh tuyên truyền.

Tại các bến xe, ga Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh đều kích hoạt các biện pháp phòng dịch cao nhất theo tiêu chí “5K” của Bộ Y tế. Công tác phòng dịch được xem là quan trọng nhất. Ông Hoàng Văn Thư – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết thêm: Do dịch Covid-19 đang lây nhiễm tại khu vực sân bay nên toàn bộ hành khách trước khi ra, vào nhà ga đều yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khẩn, đo thân nhiệt, đứng đúng khoảng cách...

Tại Diễn Châu, đã chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức triển khai công tác VSMT, khơi thông cống rãnh, xử lý rác thải, lật úp các vận dụng chứa nước, phun hóa chất diệt ruồi muỗi, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để xử lý khi có dịch xảy ra; Chuẩn bị cơ sở để tổ chức cách ly tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm Y tế, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để cấp cứu bệnh nhân, phân công lịch trực Tết 50% lực lượng, trực cấp cứu 24/24h.

Hiện tại đang tổ chức theo dõi những công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà 14 ngày và công dân về từ nước ngoài tại các Trạm Y tế xã với 20 công dân, cụ thể: Trạm Y tế xã Diễn Vạn 01, Diễn Hồng 04, Diễn Tháp 11, Minh Châu 01, Diễn Xuân 02, Diễn Tân 01; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 22 trường hợp đều có kết quả âm tính.

Các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương… ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, đặc biệt là dịch Covid – 19.

Thực hiện nghiêm công tác cách ly, khai báo y tế, túc trực phòng dịch tại các điểm chốt chặn. Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra, bổ cứu công tác chống dịch. Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra công tác chống dịch tại các chốt chặn quan trọng.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động triển khai kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo ban toàn thực phẩm; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành; thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở giết mổ…; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm và công khai các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt.

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết các đơn vị trực Tết. Ảnh: Tiến Đông

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các đơn vị và đối tượng là 57.461.070.000 đồng, quà tặng của Chủ tịch nước, do ngân sách Trung ương đảm bảo cho 91.455 người, kinh phí quà tặng là 28.100.100.000 đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và các tổ chức, cơ quan, đơn, vị, doanh nghiệp cũng đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, tương thân tương ái, đảm bảo ai cũng có cái Tết ấm áp, nghĩa tình.