Nghệ An: Cải ngồng đặc sản trồng đất bãi được mùa, đắt giá

Là một trong những hộ gia đình trồng giống rau cải ngồng đầu tiên ở xã Thạch Sơn, những ngày này gia đình ông Trần Văn Hạnh ở thôn 6 đang thu hoạch để mang ra chợ bán.

Ông Hạnh chia sẻ: Trước đây, với diện tích 8 sào đất bãi, vào vụ đông gia đình ông thường trồng nhiều loại rau, nhưng nay, người tiêu dùng rất ưa chuộng loại rau cải ngồng nên gia đình ông đã chuyển một nửa diện tích sang chuyên trồng loại rau này trong vụ đông.

Nông dân Anh Sơn trồng cải ngồng cho thu nhập cao. Ảnh: Thái Hiền Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, không phun chất kích thích mà tận dụng tối đa nguồn phân chuồng, rắc tro bếp phòng trừ rệp hại rau nên của gia đình ông Hạnh rau không đủ cung cấp cho thị trường.



Theo kinh nghiệm của ông Hạnh để có được những luống rau cải ngồng xanh non mơn mởn thì khi rau mọc vượt khỏi mặt đất khoảng chừng một gang tay, người dân không cắt rau ngay mà để cho rau ra ngọn non, mọc nụ rồi nở hoa, mới thu hoạch.

Hiện tại rau đang rất được giá, từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi ngày ông Hạnh thu hoạch được từ 1,5 đến 2 yến ngọn rau cải ngồng, cho gia đình ông thu về từ 250 - 300 nghìn đồng, ông nhẩm tính đến hết vụ trừ hết chi phí mỗi sào cũng cho thu nhập 7 - 8 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn 6, xã Thạch Sơn vụ đông năm nay cũng trồng 2 sào rau cải ngồng trên đất bãi. Vừa thu hoạch rau, chị Hoa vừa chia sẻ: Rau cải ở đâu, ở miền đất nào cũng có, nhưng rau cải ngồng như ở huyện Anh Sơn thì chỉ ít vùng đất có được.

Nhờ vùng đất bãi màu mỡ cùng với sự chăm sóc khéo léo của bà con mà những ngồng cải ở đây luôn xanh, ngọt giòn và không quá đắng khiến ai đã ăn một lần thì không thể nào quên. Vì vậy, hiện nay người tiêu dùng rất thích giống rau cải ngồng này.

Theo chị Hoa, giống rau cải ngồng này chỉ trong thời gian 2,5 tháng từ khi trồng đến khi thu hoạch, và cho thu hoạch hàng ngày, chỉ với diện tích 2 sào, mỗi ngày cũng cho gia đình chị thu thập từ 150 - 200 nghìn đồng.

Một kg cải ngồng bán tại huyện đạt 15.000 - 20.000 đồng. Ảnh: Thái Hiền

Vụ đông năm nay toàn huyện Anh Sơn gieo trồng rau, đậu, bầu bí các loại với diện tích là 330 ha.

Riêng với giống rau cải ngồng các xã Thạch Sơn, Tường Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn trồng với tổng diện tích từ 20 - 25 ha. Theo tính toán của người dân 1 ha rau cải ngồng người dân có thể cho thu nhập từ 120 - 140 triệu đồng/vụ.

Cải ngồng chủ yếu được nông dân Anh Sơn trồng vào vụ đông trên đất bãi, đất vệ. Hiện nay, huyện Anh Sơn đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích để xây dựng vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa, góp phần thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế diện tích sẵn có của địa phương, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, sạch, mang lại sản phẩm đặc trưng riêng của huyện Anh Sơn.

Rau cải ngồng là đặc sản của huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền