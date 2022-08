Nghệ An cấm đường phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự

Quang An

(Baonghean.vn) - Khu vực cấm đường nằm trên tuyến đường 72m, đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Nin đến ngã ba giao với đường Nguyễn Hữu Lập, TP.Vinh.

Để phục vụ Diễn tập thực binh xử lý tình huống bảo đảm an ninh trật tự, UBND tỉnh có công văn hỏa tốc số 6472/UBND-NC về việc cấm một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh. Cụ thể:

Đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe chở đại biểu, xe chở lãnh đạo tham gia chỉ đạo diễn tập, xe của cán bộ, chiến sỹ và xe phục vụ diễn tập) đi vào tuyến đường 72m, đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Nin đến ngã ba giao với đường Nguyễn Hữu Lập.

Thời gian thực hiện cấm đường: Bắt đầu từ 06 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, từ ngày 25/8/2022 đến ngày 29/8/2022.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian cấm đường.

Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo nội dung cấm đường trên kênh NTV, UBND thành phố Vinh chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố thông báo nội dung cấm đường trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.