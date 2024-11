Thời sự Nghệ An cam kết chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn đối với các công trình dự án điện trên địa bàn Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sáng 26/11/2024 tại Hà Nội.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An, về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV; ông Lương Minh Thanh - Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng Công ty. Về phía Công ty Điện lực Nghệ An có ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty và một số trưởng phòng, ban chuyên môn cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Nghệ An đã và đang trở thành điểm sáng trong thu hút nguồn vốn FDI của cả nước, nhờ chiến lược thu hút đầu tư phù hợp, tỉnh đã đón nhiều dự án lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài… Theo đó, với số vốn đầu tư lớn, Nghệ An lọt top 10 về thu hút đầu tư FDI trong các năm 2022, 2023. Và năm 2024 cũng đạt nhiều thành tựu, tiếp tục giữ vững top 10 cả nước trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An có được những kết quả như hiện nay có sự nỗ lực rất lớn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong đảm bảo đáp ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được, bà Đỗ Nguyệt Ánh cho rằng, trong suốt thời gian qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An luôn dành sự quan tâm trong việc đầu tư các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ năm 2021 - 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã và đang đầu tư các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư là: 2.370 tỷ đồng. Đã hoàn thành 15 công trình với tổng mức đầu tư 980 tỷ đồng; đang triển khai 15 dự án với tổng mức đầu tư 1.390 tỷ đồng, trong đó (đang thi công: 04 công trình; chuẩn bị đầu tư: 11 dự án).

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được.

Đề cập đến những kiến nghị của Sở Công Thương Nghệ An liên quan đến đảm bảo cung cấp điện đối với Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Thọ Lộc, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh đã có những đề nghị cụ thể. Theo đó, bà Ánh đề nghị VSIP phải chuẩn xác nhu cầu phụ tải, hệ số sử dụng đồng thời của cả khu công nghiệp cũng như các nhà đầu tư thứ cấp để Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có lộ trình đầu tư xây dựng lưới điện phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành hỗ trợ Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc sớm chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định phê duyệt, giải phóng mặt bằng.

Đối với Khu công nghiệp Thọ Lộc, trước mắt tổng công ty có thể xem xét cấp điện trung thế thông qua TBA 110kV Diễn Châu (khoảng 10MW). VSIP chuẩn xác lại công suất và thời gian đưa vào sử dụng để có phương án xây dựng TBA 110kV mới phù hợp.

Liên quan đến việc đầu tư TBA 220kV Hoàng Mai để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực khi có quy hoạch. Bà Đỗ Nguyệt Ánh đề nghị xem xét sự cần thiết đầu tư của TBA 220kV Hoàng Mai, báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục TBA 220kV Hoàng Mai và các đường dây 220kV/110kV đấu nối vào Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Chủ đầu tư KCN Hoàng Mai rà soát, thông tin về kế hoạch sử dụng điện để xây dựng phương án cấp điện, lộ trình đầu tư xây dựng phù hợp, tránh lãng phí.

Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Với tinh thần không để Nghệ An thiếu điện, Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh cam kết Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ đảm bảo đủ nguồn vốn để đầu tư hiệu quả các công trình điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với mong muốn luôn nhận được sự phối hợp tạo điều kiện và cùng tháo gỡ vướng mắc của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khi triển khai các dự án.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, với mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thì việc tháo gỡ khó khăn đối với các công trình điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An sẽ vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để tất cả những kiến nghị của tổng công ty sẽ được giải quyết sớm nhất, đảm bảo tất cả các dự án điện trên địa bàn sẽ thực hiện đúng tiến độ, đem lại hiệu quả, chất lượng đầu tư của mỗi dự án.