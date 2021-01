Nghệ An cần tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tình hình chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin với đoàn công tác về những nỗ lực của Nghệ An trong khắc phục các tồn tại, thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp. Ảnh: Phú Hương

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng chính phủ và triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, Nghệ An đã tập trung chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; cơ bản khắc phục được các tồn tại đã được chỉ ra trong những lần kiểm tra trước.

Ngư dân đã có ý thức chủ động thông báo trước khi cập, rời cảng cá; tuân thủ việc ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; Phần lớn ngư dân đã chủ động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản cũng như chấp hành tốt công tác kiểm tra của các cơ quan chức năng; Việc giám sát tàu cá từng bước được cải thiện; Nghệ An cũng rất tích cực triển khai thực hiện Luật Thủy sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị Nghệ An tập trung vào những vấn đề mà EC sẽ quan tâm. Ảnh: Phú Hương

Tuy nhiên qua rà soát cho thấy, tình hình chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân vẫn chưa cao, có tới 20 - 30% số tàu xuất bến không khai báo, 30 - 50% số tàu không nộp nhật ký khai thác…



Nghệ An sẽ còn phải khắc phục nhiều vấn đề trong phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị trong thời gian tới, Nghệ An cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân nhận thức rõ và đủ quy định của pháp luật để từ đó tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác IUU...Đồng thời, đẩy mạnh thanh kiểm soát tàu cá, rà soát lại vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản; cập nhật kịp thời thông tin vào kho dữ liệu tàu cá để thuận lợi trong quản lý; xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động khai thác IUU…“Tất cả các khuyến nghị của EC cơ bản đều xoay quanh vấn đề quản lý tàu cá và quá trình khai thác. Nghệ An cần tạo chuyển biến mạnh hơn nữa, tập trung vào những vấn đề mà EC sẽ tập trung kiểm soát” - đồng chí Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo ngành Nông nghiệp và PTNT cũng đã báo cáo nhanh một số kết quả mà ngành đã đạt được trong năm 2020. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư của Nghệ An đạt 4,96%. Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản trong năm ước đạt trên 315 triệu USD. Đến hết năm 2020, Nghệ An có tổng đàn trâu bò là 766.000 con, đàn lợn gần 1 triệu con, gia cầm 27 triệu con. Công tác thú y được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt; Tuy nhiên, tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Tại buổi làm việc, Nghệ An đã đề xuất trung ương tiếp tục hỗ trợ vắc xin và hóa chất trong phòng chống dịch./.