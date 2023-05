Nghệ An chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng xe dù

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng một số cá nhân sử dụng xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi hoạt động kinh doanh vận tải khách trái phép (xe dù), vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, cạnh tranh không bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách…

Trước thực trạng đó, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3465/UBND- CN ngày 8/5/2023 gửi các sở, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường chấn chỉnh.

Xe dù vẫn ngang nhiên hoạt động

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng thực tế tình trạng xe dù vẫn tiếp tục tái diễn và ngày càng có phần lớn mạnh hơn về số lượng đầu xe.

Chỉ cần dạo một vòng tại các điểm chờ xe buýt dọc đường Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi hay đường Nguyễn Phong Sắc, Trường Thi… Hay trước các bệnh viện lớn ở TP. Vinh như Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình… đều dễ dàng bắt gặp những chiếc xe ô tô từ 5 đến 7 chỗ ngồi hoạt động kinh doanh vận tải khách trái phép (xe dù).

Về phương thức hoạt động thì cơ bản vẫn như những năm trước. 8h sáng, chúng tôi trong vai hành khách ngồi chờ xe tại điểm đón xe buýt trước chợ Quán Bánh. Chỉ tầm ít phút, một chiếc xe buýt đã tới điểm, tuy nhiên đồng thời một chiếc xe 7 chỗ mang biển kiểm sát 37A. 47 xxx… cũng lao tới đậu chắn ngang đầu xe buýt. Từ trong xe 7 chỗ, lái xe hạ kính hỏi “Về mô, Quỳnh Lưu không?”, vừa dứt lời “có”, tài xế liền nhảy xuống xe nhấc bổng cả người, ba lô của chúng tôi lên xe và nhanh chóng lao đi.

Ngoài bắt khách tại các điểm chờ xe buýt, trước các bệnh viện, hễ có điện thoại báo ở đâu có khách thì chiếc xe 7 chỗ này tiếp tục lòng vòng tận các ngõ ngách để đón đến khi kín chỗ ngồi. Gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe dù này cũng kiếm đủ khách. Lúc này, tài xế mới bắt đầu đạp ga, phóng vun vút ra khỏi thành phố.

Vẫn cách thức cũ, để tránh bằng chứng chở khách có thu tiền, phòng trường hợp lực lượng chức năng hóa trang thành hành khách lên xe rồi hỏi giá vé để bắt quả tang xử lý. Vì vậy mặc dù nhiều lần phóng viên hỏi giá tiền về thị trấn Diễn Châu, nhưng tài xế đều lảng tránh, đồng thời cũng không hề hỏi tiền những hành khách còn lại. Chỉ tới khi đến điểm dừng, hành khách xuống xe thì tài xế mới cùng xuống để thu tiền.

Theo tìm hiểu, hiện nay giá vé từ TP Vinh đi các huyện đồng bằng từ 50 - 70 nghìn đồng/lượt, tuỳ khoảng cách, còn đi các huyện miền núi như Con Cuông, Quế Phong… thì có giá cao hơn, từ 120 - 200 nghìn đồng/lượt. Về lý do chọn loại xe này, nhiều người cho rằng đi xe này tiện, vì bất kỳ địa điểm nào khách yêu cầu cũng được đưa đón tận nơi.

Tăng cường chấn chỉnh

Thực tế, hoạt động của “xe dù” không chỉ gây nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà xe, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi thường xuyên gây ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường, các điểm đón trả khách. Chưa nói đến việc, các nhà xe chính thống, trong tiền vé đã có bảo hiểm rủi ro, tuy nhiên đối với xe dù, việc này đương nhiên không có...

Với những lý do trên, thời gian qua UBND tỉnh đã ra nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, tình trạng hoạt động của xe dù vẫn tiếp diễn. Theo lực lượng chức năng, việc kiểm tra và xử lý đối với xe dù không dễ, vì vậy số xe dù bị xử lý còn ít so với thực tế. “Muốn xử phạt phải có được bằng chứng họ thu tiền của khách. Nhưng nhà xe ngày càng tinh vi, khách cũng không hợp tác với lực lượng chức năng, nên khi được hỏi đều khai là người nhà đi cùng xe nên không thể xử lý được”, một cán bộ thanh tra giao thông cho hay.

Trước thực tế này, mới đây tại Công văn số 3465/UBND- CN ngày 8/5/2023 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, gửi các sở, ngành, địa phương, do đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký nêu rõ: Để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hoạt động của “xe dù”, góp phần tăng thu ngân sách, hạn chế mất an ninh trật tự, đảm bảo cạnh tranh công bằng minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh vận tải phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện về kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng CSGT, công an các huyện, thị kiểm tra, xử lý hoạt động của xe ô tô cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trái quy định. Rà soát các quy định của pháp luật, báo cáo kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chở người từ 5 - 7 chỗ ngồi (không hoạt động theo loại hình vận tải khách bằng xe taxi) để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải khách của loại xe này.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Phòng CSGT, công an các huyện, thành, thị tăng cường tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để xử lý các xe ô tô cá nhân từ 5 - 7 chỗ ngồi có hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách trên hệ thống mạng internet, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Về phía UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Ban an toàn giao thông cấp huyện chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng phương tiện và chủ xe cá nhân từ 5 - 7 chỗ ngồi trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách. Cùng với đó, tăng cường, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách đến các chủ xe và ký cam kết với các chủ xe không tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách trái quy định của pháp luật. Nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh vận tải hành khách thì phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ và người dân trên địa bàn khi có nhu cầu đi lại bằng xe ô tô thì lựa chọn phương tiện đã được cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải để đảm bảo an toàn và quyền lợi; không sử dụng dịch vụ vận tải trái quy định.

Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương của UBND tỉnh, hy vọng tình trạng xe dù sẽ được xử lý rốt ráo, nhằm tạo sự công bằng cho các phương tiện kinh doanh vận tải khác, cũng như lập lại trật tự an toàn giao thông, tránh những vấn đề phát sinh liên quan đến hình thức kinh doanh vận tải khách không được công nhận này.