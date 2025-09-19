Kinh tế Nghệ An chấp thuận chủ trương khảo sát 6 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao. UBND tỉnh Nghệ An vừa chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các xã Tân Châu, Đức Châu, Quỳnh Sơn.

Các địa điểm cụ thể gồm:

- UBND xã Tân Châu: Vị trí số 01, tại khu vực đồng 10 Tấn, xóm Song Tiến, với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 1,66 ha.

Vị trí số 02, tại khu vực đồng 10 Tấn, xóm Song Tiến, xã Tân Châu với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 1,2 ha.

- UBND xã Đức Châu: Vị trí số 01, tại thôn Xuân Khánh, với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 3,0 ha.

Vị trí số 02, tại thôn Mỹ Lý, với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 1,45 ha.

- UBND xã Quỳnh Sơn: Vị trí số 01, tại vùng đồng Cao, thôn 5 Quỳnh Mỹ, với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 1,78 ha.

Vị trí số 03, tại khu vực đồng Phần Trăm, xóm 1 Quỳnh Lâm, với diện tích khảo sát lập quy hoạch khoảng 1,1 ha.



Đường sắt tốc độ cao qua tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

UBND tỉnh giao các sở, ngành và đơn vị, địa phương liên quan tiến hành tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định; Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, đầu tư xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành; sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng tái định cư, không để xảy ra trường hợp lãng phí, thất thoát.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kiểm tra giám sát quá trình thực hiện để kịp thời hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ yêu cầu.



Bản đồ vị trí đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua xã Quỳnh Sơn. Ảnh: T.C

Tại Nghệ An, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, với khoảng 2.150 hộ dân có đất ở trong phạm vi giải phóng mặt bằng, trong đó, 1.942 hộ phải bố trí tái định cư. Diện tích GPMB dự kiến khoảng 519,2 ha, dự kiến chi phí GPMB khoảng 6.397 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng cho toàn bộ đoạn tuyến đi qua địa bàn, trong đó phân công rõ trách nhiệm và lộ trình cho từng sở, ban, ngành, địa phương. Nghệ An phấn đấu hoàn thành các thủ tục khởi động 3 khu tái định cư sớm tại phường Hoàng Mai, xã Tân Châu, xã Hưng Nguyên Nam và hoàn tất việc xác định địa điểm các khu tái định cư còn lại trong tháng 10/2025.