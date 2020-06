Nghệ An chính thức phạt nguội từ hình ảnh trích xuất camera giám sát

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Từ ngày 1 - 10/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đưa hệ thống camera giao thông phạt nguội đi vào hoạt động chạy thử.

Hệ thống camera gửi thông tin về Trung tâm Chỉ huy tại Phòng CGST Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Kết quả, tất cả các mắt camera, thiết bị đo tốc độ đã chuyển tải các file hình ảnh, video về trung tâm xử lý một cách chính xác, rõ ràng, sắc nét và rất ổn định.



Giám sát giao thông qua hệ thống camera phạt nguội. Trong 10 ngày, 28 mắt camera đã ghi nhận được 1.168 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ nhiều nhất với 1.060 trường hợp; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 108 trường hợp.