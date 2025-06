Kinh tế Nghệ An chủ động ứng phó với bão số 1 Sáng nay 11/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP.

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, hồi 16 giờ ngày 11/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15 km/h.

Hướng di chuyển của bão số 1 trên Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam



Chủ động các biện pháp ứng phó

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nghệ An có 2.850PT/13.671 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 10 giờ ngày 11/6/2025: Số tàu thuyền đang neo đậu tại bến là 2.101 phương tiện/10.641 lao động; đang hoạt động trên biển 836 phương tiện/3.298 lao động.

Hiện không có phương tiện nào hoạt động ở Hoàng Sa; 164 phương tiện/1.242 lao động hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ; 668 phương tiện/2.040 lao động hoạt động ven bờ tỉnh Nghệ An và có 4 phương tiện/16 lao động hoạt động ngoại tỉnh. Không có tàu cá không liên lạc được và không có tàu cá hoạt động trên vùng nguy hiểm. Hiện tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 1.

Đến thời điểm hiện tại, 2 hồ chứa thủy lợi lớn của Nghệ An là hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào đã tiến hành kiểm tra, vận hành thử, sẵn sàng phương án vận hành theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác; trong đó, có 08 hồ chứa đang thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả (Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản Ang, Nhạn Hạc A, Châu Thắng, Sông Quang, Khe Thơi); các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ.

Đến nay Nghệ An cơ bản đã thu hoạch xong lúa vụ xuân; toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 19.123 ha lúa hè thu (lúa cấy 9.046 ha; gieo thẳng 9.882 ha và 195 ha lúa rẫy).

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 20.783 ha (trong đó: Diện tích nuôi nước ngọt 18.986 ha; diện tích nuôi nước lợ 1.797 ha); có 4.040 lồng, bè (trong đó nuôi cá lồng nước ngọt 2.200 lồng; nuôi cá lồng mặn, lợ 1.061 lồng; và nuôi hàu cửa sông 779 dàn, bè).

Không để bị động, bất ngờ

Đáng lo ngại hiện nay, đó là trong thời gian vừa qua, Nghệ An đã xảy ra mưa lớn cục bộ gây sạt lở đất tại một số huyện miền núi, nên nếu có mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập là rất lớn.

Hiện nay, các địa phương đều đã xây dựng các kịch bản để ứng phó. Trong phương án Ứng phó thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tùy vào cấp bão, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán dân theo kịch bản.

Hiện tại, các địa phương và ngành liên quan đang tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Các lực lượng chức năng xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương giúp 2 hộ gia đình ở bản Có Hạ tháo dỡ nhà cửa để di dời khẩn cấp trước mùa mưa lũ. Ảnh tư liệu: HT

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.