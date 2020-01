Nghệ An: Chưa có trường hợp nào ăn hoa quả mà bị phạt nồng độ cồn

Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho biết, từ 1- 7/1, triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã xử lý tổng cộng 77 trường hợp, trong đó gồm 23 xe ô tô con, 2 xe tải và 52 mô tô.

Lái xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: CTV Qua ghi nhận thực tế trong tuần đầu tiên thực hiện xử phạt theo các khung tăng nặng của Nghị định 100/NĐ-CP đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Cùng với tích cực tuyên truyền, Phòng CSGT tỉnh đã phối hợp tích cực với các cơ quan báo chí kịp thời giải đáp nhiều thắc mắc phát sinh từ thực tế khi một số người dân lo lắng việc sử dụng các thực phẩm vẫn có thể “dính” nồng độ cồn, tự ý bỏ phương tiện sẽ bị xử lý ra sao... Đại tá Cao Minh Phượng- Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An.

Theo Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, qua thực tế kiểm tra trên địa bàn Nghệ An, chưa có trường hợp nào bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn mà lái xe cho rằng không uống rượu bia.

Một trường hợp chống đối trong kiểm tra nồng độ cồn buộc Đội CSGT-TT Công an TP buộc phải niêm phong, đưa xe về trụ sở công an. Ảnh: P.V Để tăng cường việc xử lý các trường hợp vi phạm, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, mới đây là Công điện của Cục CSGT (Bộ Công an), phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai đến các đơn vị, lực lượng CSGT các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có, tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100 của Chính phủ. Phạt 35 triệu đồng đối với người đàn ông say rượu, không chấp hành hiệu lệnh CSGT ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nhưng người đàn ông say xỉn đã ra khỏi xe, chốt khóa cửa và không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra.

Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm soát và chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Nếu người vi phạm là đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức Nhà nước thì thông tin với cơ quan, đơn vị công tác để phối hợp xử lý.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức đưa tin, tuyên truyền về hành vi, thái độ của người vi phạm và kết quả kiểm soát, xử lý vi phạm ngay tại hiện trường.