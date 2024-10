Nghệ An chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

“

Thực hiện Kế hoạch của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động về Vệ sinh an toàn thực phẩm năm và tham gia các đoàn giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm do Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức. Phối hợp với Đoàn Thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trực tiếp đi lấy mẫu xăng dầu, mẫu vàng của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm nghiệm chất lượng. Đồng thời có nhiều hoạt động khuyến cáo với người tiêu dùng khi mua bán hàng hóa, với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa; Hạn chế sử dụng túi nilon khi mua sắm để đảm bảo môi trường…