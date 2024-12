Xây dựng Đảng Nghệ An chuyển giao, tiếp nhận 8 tổ chức cơ sở Đảng từ đơn vị cấp huyện về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Chiều 3/12, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận 8 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Lễ ký kết tiếp nhận 8 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc các huyện, thành, thị xã về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự lễ chuyển giao, tiếp nhận có các đồng chí: Hoàng Danh Lai - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, tổ chức Đảng có tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao tổ chức Đảng, cùng lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Việc thực hiện chuyển giao, tiếp nhận được thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 24, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Thi hành Điều lệ Đảng; Đề án số 36, ngày 04/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo, cùng với đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đọc Quyết định tiếp nhận 8 tổ chức Đảng về Đảng ủy Khối. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm quyền quyết định chuyển giao 8 tổ chức cơ sở Đảng này là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Quyết định số 2961, ngày 04/11/2024. Trên cơ sở quyết định chuyển giao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 617, ngày 29/11/2024 về việc tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Theo đó, có 8 tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao, tiếp nhận về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; bao gồm: Đảng bộ Vườn Quốc gia Pù Mát (trực thuộc Huyện ủy Con Cuông); Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Đảng bộ Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, Đảng bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (trực thuộc Thành ủy Vinh); Đảng bộ Trường Cao đẳng du lịch – thương mại Nghệ An (trực thuộc Thị ủy Cửa Lò).

Cùng với chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng là chuyển giao đảng viên, với tổng số 1.002 đảng viên; trong đó, một số tổ chức cơ sở đảng có số lượng đảng viên lớn là Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Vinh có số đảng viên là 355, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: 147, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 139… Sau khi tiếp nhận, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An có 70 tổ chức cơ sở Đảng và gần 6.200 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu mong muốn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Vinh sau khi chuyển về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục hỗ trợ, đóng góp cho thành phố trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại lễ chuyển giao, tiếp nhận, các đồng chí: Hoàng Danh Lai – Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đều khẳng định: Việc chuyển giao các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh là chủ trương của Tỉnh ủy nhằm mục tiêu sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng phù hợp, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu đề nghị Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu sắp xếp các tổ chức, bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao, tiếp nhận lần này quan tâm công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích của việc sắp xếp tổ chức cơ sở đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; đồng thời, động viên cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại lễ chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở Đảng về Đảng ủy Khối. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy chế của tổ chức Đảng và quy chế làm việc của ban thường vụ, ban chấp hành và quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi, phụ trách cho từng tổ chức, cá nhân, đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời các nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và từng tổ chức cơ sở Đảng.

Quang cảnh lễ chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở Đảng về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là triển khai các đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kế hoạch kiểm điểm, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, đảm bảo đúng kế hoạch.

Mặt khác, các ban chuyên môn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ động phối hợp, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng sớm ổn định sau khi chuyển sinh hoạt về Đảng bộ Khối, đảm bảo thực hiện tốt các các nhiệm vụ được giao.