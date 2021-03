Nghệ An có 33 người tự ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghệ An được phân bổ bầu 13 đại biểu Quốc hội, gồm 6 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Về đại biểu HĐND tỉnh được bầu 83 đại biểu; HĐND cấp huyện được bầu 737 đại biểu; HĐND cấp xã được bầu 10.998 đại biểu.