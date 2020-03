Nghệ An có tân Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Hồ Lê Ngọc sinh ngày 27/7/1975. Quê quán xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; trải qua nhiều vị trí công tác tại Thanh tra tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An và là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Tháng 12/2016, khi đang làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Lê Ngọc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại cơ quan Huyện ủy Quỳ Hợp; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2015 - 2020.