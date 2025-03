Kinh tế Nghệ An có thêm 14 sản phẩm đạt OCOP 4 sao UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định công nhận 12 sản phẩm OCOP 4 sao, trong đó công nhận lần đầu 11 sản phẩm.

Sản phẩm mỳ rau củ Anpaso của Công ty CP An An Agri, huyện Diễn Châu được nâng hạng lên 4 sao. Ảnh: T.P

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 2 năm 2024. Theo đó, tỉnh đã công nhận lần đầu 11 sản phẩm OCOP 4 sao.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An đã công nhận lại 10 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao cho 7 chủ thể, nâng hạng 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và công nhận lần đầu 11 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao.

Các sản phẩm được công nhận lần đầu và nâng hạng sẽ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh, đồng thời có quyền sử dụng biểu trưng và tem OCOP trên bao bì sản phẩm. Riêng sản phẩm công nhận lần đầu và sản phẩm nâng hạng được thưởng theo quy định.

Kết quả đánh giá phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng) kể từ ngày ban hành.

Sản phẩm bộ đèn tre Đức Phong của Công ty TNHH Đức Phong đã được trình Hội đồng đánh giá cấp Trung ương để xét duyệt danh hiệu OCOP cấp Quốc gia. Ảnh: T.P

Cụ thể, các sản phẩm được công nhận lại 4 sao gồm: Cao cà gai leo Pù Mát, cao dây thìa canh Pù Mát, trà hòa tan cà gai leo, trà hòa tan dây thìa canh (Công ty CP Dược liệu Pù Mát, huyện Con Cuông); lạc sen Sỹ Thắng (Công ty TNHH XNK Nông lâm thủy sản Sỹ Thắng, huyện Diễn Châu); Ngũ cốc dinh dưỡng, sữa hạt dinh dưỡng (Công ty TNHH SX & TM MOM BEAUTY, TP Vinh); Tấm bình phong tre đan – (Công ty TNHH Đức Phong, TP Vinh); Giò bê Chung Tài – (Hộ kinh doanh Lê Đình Chung, huyện Yên Thành); Dầu sở Việt An – (Hộ kinh doanh Bùi Thị Thanh, huyện Nghĩa Đàn); Nấm linh chi ATC (Công ty CP Đầu tư & Sản xuất ATC, TP. Vinh).

Các sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao gồm: Trà túi lọc an thần Pù Mát, viên hoàn cà gai leo (Công ty CP Dược liệu Pù Mát); Mì rau củ Anpaso (Công ty CP An An Agri, huyện Diễn Châu).

Sản phẩm OCOP Nghệ An ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín trên thị trường. Ảnh: T.P

Các sản phẩm được công nhận 4 sao lần đầu, gồm: Trà túi lọc dạ dày, cao dạ dày, viên hoàn dạ dày (Công ty CP Dược liệu Pù Mát); Bánh hạt ngũ cốc (Công ty TNHH SX & TM MOM BEAUTY); Đông trùng hạ thảo ATC, đông trùng hạ thảo ngâm mật ong ATC, bào tử nấm linh chi ATC, nhóm sản phẩm trà ATC (Công ty CP Đầu tư & Sản xuất ATC); Trà xạ đen Bometa, trà túi lọc Bometa (Công ty CP Tập đoàn Bometa); Hộp quà tặng mây tre – (Công ty TNHH Đức Phong).

Trong đợt đánh giá lần này, nhóm sản phẩm bộ đèn tre Đức Phong (gồm đèn treo xoắn tre, đèn tre ốp tường, đèn bàn cánh sen) của Công ty TNHH Đức Phong đã được trình Hội đồng đánh giá cấp Trung ương để xét duyệt danh hiệu OCOP cấp Quốc gia. Đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có giá trị cao trên thị trường.

Thời gian qua, chương trình OCOP đã giúp nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của Nghệ An nâng cao giá trị thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc công nhận sản phẩm OCOP không chỉ góp phần nâng cao thương hiệu nông sản địa phương mà còn giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có cơ hội tiếp cận các kênh phân phối lớn trong và ngoài tỉnh.

Một phiên Livesteam kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP Nghệ An. Ảnh: T.P

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn OCOP. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa các sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ bền vững.

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP sẽ được thực hiện định kỳ, đảm bảo các sản phẩm duy trì chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng và phát triển nông thôn bền vững. Đồng thời, phối hợp với các địa phương thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ hằng năm và đề xuất xử lý các sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn của Chương trình OCOP.