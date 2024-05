Xã hội Nghệ An đẩy mạnh phối hợp triển khai chi trả lương hưu không dùng tiền mặt Việc thúc đẩy chính sách chi trả lương hưu, chế độ BHXH không dùng tiền mặt mang lại thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả.

Sáng 31/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc triển khai các nội dung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An và một số ngân hàng cổ phần thương mại trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc triển khai các nội dung phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Minh Quân

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 162.691 trường hợp đang được nhận lương hưu, chế độ trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó mới chỉ có 43.201 trường hợp đã đăng ký nhận qua tài khoản ngân hàng, chiếm tỷ lệ 27%, tập trung chủ yếu ở thành phố Vinh với 23.308 trường hợp (chiếm 48% tổng số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của địa phương này). Việc thúc đẩy chính sách chi trả lương hưu, chế độ BHXH không dùng tiền mặt mang lại thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi trả.

Tại buổi làm việc, sau khi trao đổi, thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bên thống nhất đưa ra các giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ có hiệu quả, đạt chỉ tiêu đề ra

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.



Hỗ trợ người dân nhận lương hưu bằng đăng ký tài khoản ngân hàng tại thành phố Vinh. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Nghệ An cung cấp.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với BHXH cùng cấp, rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhằm góp phần chuyển đổi số ngành BHXH.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp đa dạng sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, có phương án ưu đãi về phí dịch vụ cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi mở, sử dụng tài khoản. Bưu điện tỉnh chỉ đạo bưu điện các cấp phối hợp với Công an, BHXH, chính quyền địa phương tiến hành chi trả, đồng thời rà soát, theo dõi biến động cư trú của các trường hợp công dân thường trú trên địa bàn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.