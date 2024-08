Kinh tế Nghệ An đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng chống thiên tai Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này các địa phương ở Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công phòng chống thiên tai.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và Công ty TNHH-MTV Thủy lợi Bắc kiểm tra tiến độ hồ Đồi Tương. Ảnh: Văn Trường

Hồ chứa nước Đồi Tương thuộc xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai được xây dựng từ những năm 1980 về trước, có nhiệm vụ tưới cho hàng trăm ha đất sản xuất lúa. Tuy nhiên, qua nhiều năm khai thác, một số hạng mục công trình xuống cấp, không đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc sửa chữa và nâng cấp hồ chứa Đồi Tương là rất cấp thiết.

Trước thực trạng trên, từ đầu năm 2023 đến nay, hồ chứa nước Đồi Tương đã được Nhà nước đầu tư. Đến nay, đơn vị thi công đã xây dựng được trên 40% khối lượng, bao gồm: Sửa chữa thân đập dài trên 600 mét theo phương pháp đắp áp trúc mái thượng lưu, xây dựng mới tràn xả lũ; nhà quản lý và đường quản lý, vận hành. Hiện các hồ chứa trên đã thực hiện cơ bản xong các công trình vượt lũ, dự kiến cuối năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng.

Việc nâng cấp hồ Đồi Tương đảm bảo an toàn cho vùng hạ du gần 1.000 hộ dân ở xã Quỳnh Vinh. Ảnh: Văn Trường



Ông Nguyễn Xuân Doãn - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh cho biết: Sau khi đưa vào sử dụng, hồ chứa này sẽ tích nước tưới cho trên 120 ha lúa cũng như cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đồng thời, cải tạo khí hậu và môi trường sinh thái khu vực, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du gần 1.000 hộ dân ở các xóm 2, 3, 4.

Đối với hồ chứa nước Nghi Đồng (Nghi Lộc) lâu nay hư hỏng nặng, từ đầu năm 2023 đến nay đã được Nhà nước hỗ trợ để đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công.

Hồ chứa Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã hoàn thiện các hạng mục vượt lũ. Ảnh: Văn Trường

Tính đến nay công trình này đã đạt trên 40% khối lượng, hiện đã hoàn thành các công trình vượt lũ, như đã đắp xong thân đập, thi công xong cống lấy nước, hiện đang kè mái thượng lưu. Dự kiến đến cuối năm 2024 hồ chứa sẽ hoàn thành. Đảm bảo tích nước tưới cho hàng trăm ha lúa ở các xã Nghi Đồng, Nghi Hưng (Nghi Lộc).

Thời điểm này, huyện Nam Đàn đang thực hiện dự án hoàn thiện cống Nam Đàn 2 với mục tiêu là chống sạt lở bờ kênh thấp, nạo vét lòng kênh để thuận lợi tích nước, tiêu úng. Dự án này được thực hiện từ năm 2023 nạo vét 17 km kênh, kè 17 km bờ kênh, đến nay đã đạt được trên 80% khối lượng, ngay từ đợt mưa lớn vừa qua đã phát huy hiệu quả, tiêu úng khá tốt cho huyện Nam Đàn và một phần của huyện Hưng Nguyên. Dự kiến đến cuối năm 2024 dự án này sẽ đưa vào sử dụng.

Kè chống sạt lở bờ kênh thấp cống ba ra Nam Đàn. Ảnh: Văn Trường



Đối với Dự án Nâng cấp tuyến đê sông Mơ đoạn qua các xã ven biển Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021, có nhiệm vụ ngăn nước biển xâm nhập mặn vào đất liền. Đến tháng 8/2024, vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, chống xâm nhập mặn cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp, mà còn bảo vệ an toàn dân sinh cho hơn 4.000 hộ dân nằm sát biển.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm: Hiện nay, Nghệ An đang triển khai đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Như xây dựng gần xong 4 hồ chứa ở các huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành, đang tháo gỡ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ hồ chứa Khe Lại, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, hồ chứa nước bản Mồng huyện Quỳ Hợp. Sắp tới triển khai nâng cấp, xây dựng các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu khác như công trình ngăn mặn ba ra Nghi Quang (Nghi Lộc), ba ra Bến Thủy (TP. Vinh).

Dự án hoàn thiện cống Nam Đàn 2 đến năm 2024 sẽ đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2024. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, củng cố, nâng cấp, sửa chữa, khắc phục các sự cố đê điều, hồ đập, các công trình phòng, chống thiên tai. Tỉnh giao các địa phương cân đối các nguồn kinh phí của đơn vị mình, ưu tiên tu sửa các công trình ách yếu đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Để từng bước phòng, chống thiên tai hiệu quả, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đề xuất cấp trên tiếp tục ưu tiên triển khai hỗ trợ các dự án, công trình trọng điểm về ứng phó biến đổi khí hậu mang tính liên vùng, liên ngành. Đặc biệt là các công trình phòng, chống sạt lở đất ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu…