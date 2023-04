Nghệ An đề nghị Bộ Công an nhân rộng việc lắp đặt camera giám sát tự động trên tuyến Quốc lộ trọng điểm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT Quý I năm 2023, nhiều ý kiến cho rằng cần phải quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tình hình TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Chiều 6/4, Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong Quý I năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2023. Hội nghị do đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ điều hành. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong Quý I năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ TNGT, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, như vụ TNGT ngày 14/2 tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), làm chết 10 người; vụ TNGT tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An), vào sáng 6/3 làm 3 người chết và 1 người bị thương...

Để đảm bảo kiểm soát ATGT, từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành và Thanh tra các sở GTVT đã thực hiện hơn 17.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính gần 10.000 vụ với số tiền hơn 50,9 tỷ đồng, tạm giữ 54 xe ô tô; đình chỉ hoạt động 9 bến và 14 phương tiện thuỷ nội địa; giám sát 208 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 141 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra, xử lý trên 750.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa, phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng, tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 225.000 phương tiện các loại.

Trong đó có gần 152.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 472 trường hợp lái xe dương tính với chất ma tuý; 1.016 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện.

Riêng tại địa bàn Nghệ An trong Quý I năm 2023 đã xảy ra 41 vụ TNGT, làm chết 31 người, bị thương 31 người, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 7 vụ và giảm 4 người chết và 5 người bị thương. Để kiểm soát tình hình ATGT, thời gian qua Công an tỉnh cũng đã tổ chức 7.280 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 17.431 trường hợp, ra quyết định xử phạt 14.468 trường hợp, với tổng số tiền hơn 27,4 tỷ đồng. Lực lượng Thanh tra Sở GTVT cũng đã xử phạt 277 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 720 triệu đồng.

Ban ATGT tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Công an nhân rộng việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tự động trên tuyến Quốc lộ trọng điểm để giám sát, xử lý vi phạm; đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo phân bổ nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông hàng năm nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả; đề xuất nâng cấp đường ngang cảnh báo tự động tại các lối đi tự mở băng qua đường sắt tại Km267+500 xã Diễn Trường và Km287+348 xã Diễn Lộc (Diễn Châu); Km321+780 phường Vinh Tân (TP.Vinh); Km325+885 xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên).

Tại Hội nghị, một số địa phương cũng có ý kiến cho rằng, để kéo giảm tình hình TNGT trên cả 3 tiêu chí, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành giao thông của người dân, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt xử lý nghiêm tình trạng tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia, tình trạng chạy quá tốc độ, quá tải trọng...

Nhiều địa phương cũng đề nghị Chính phủ bổ sung, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hạ tầng giao thông, xoá các điểm đen về ATGT đường bộ, đường sắt. Bổ sung nguồn vốn để kịp thời duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường quốc lộ trọng điểm có mật độ tham gia giao thông đông.

Qua phân tích, đánh giá các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng rượu bia là mấu chốt trong việc kiềm toả TNGT, đảm bảo hạnh phúc cho mọi gia đình. Bên cạnh đó cần phải xây dựng nhiều mô hình ATGT như: tỉnh ATGT, huyện ATGT, trường học, công sở ATGT... Ngoài ra, cần sớm xử lý các điểm đen về TNGT, tránh việc chậm khắc phục, dẫn đến tái diễn TNGT trên cùng một địa điểm...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, các địa phương cần phải quan tâm lồng ghép mục tiêu và giải pháp dài hạn về ATGT trong quy hoạch tỉnh, thành phố cũng như các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa phương.

Chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt. Tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự ATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT, ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe; chở hàng hoá quá tải trọng quy định của phương tiện và cầu đường.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương có TNGT tăng cao trong Quý I tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của các địa bàn, lĩnh vực xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cùng các đô thị trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá về chống ùn tắc giao thông. Phát huy hiệu quả hoạt động của tuyến đường sắt đô thị sau khi chính thức được đưa vào khai thác sử dụng. Trong đó, tăng cường kết nối với các loại hình vận tải công cộng khác để giảm lưu lượng sử dụng phương tiện cá nhân, hình thành văn hoá và thói quen sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên cho người dân đô thị, giúp lưu thông thuận tiện và giảm TNGT...