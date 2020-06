Nghệ An: Di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân gần khu vực cháy rừng ở Diễn Châu

Đám cháy bùng phát ở Diễn An ngày càng dữ dội. Ảnh: Văn Trường

Ông Chu Thế Huyền - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu cho biết: Ngay sau khi phát hiện ra đám cháy, trên 2.000 người bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội cùng dân quân tự vệ của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy.

Lực lượng công an chữa cháy đang triển khai dập lửa. Ảnh: Quang An

Tuy nhiên, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng phát lây lan nhanh chóng xuống gần khu vực xóm 5 xã Diễn An, Diễn Châu. Ngoài huy động các lực lượng dập lửa, huyện khẩn trương chỉ đạo di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an chữa cháy khẩn trương đưa "vòi rồng" ra để phun cứu rừng. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng dân quân tự vệ đưa máy thổi gió lên vùng cháy hỗ trợ dập lửa. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng dân quân tự vệ di dời người dân xóm 5 xã Diễn An đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Trường

Người dân Diễn An đang di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An

Người dân địa phương mang theo dao, rựa lên vùng cháy để tham gia cứu rừng. Ảnh: Văn Trường

Lực lượng dân quân tự vệ đang đi đến khu vực xóm 5 Diễn An vận động bà con di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Quang An