Xã hội Nghệ An đoạt 2 HCV tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp về hình tượng chiến sĩ công an Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V, năm 2025 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, vừa bế mạc.

Đây cũng là hoạt động văn hoá, văn nghệ trọng tâm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vở kịch hát "Không gục ngã" đoạt HCĐ tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an”. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Tại Liên hoan lần này, Trung tâm nghệ thuật truyền thống Nghệ An đoạt 2 HCV cá nhân, 2HCB cá nhân, 4 HCĐ cá nhân và 1 HCĐ tập thể.

Tham gia liên hoan với vở kịch hát Không gục ngã (tác giả kịch bản Nguyễn Đăng Chương; Chuyển thể dân ca: NSND An Ninh; Đạo diễn: NSƯT Bùi Như Lai), tập thể diễn viên Trung tâm mong muốn gửi gắm những làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tới đông đảo công chúng cả nước.

Vở diễn ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Công an trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma tuý. Ảnh: Trung tâm cung cấp

Vở diễn ca ngợi hình tượng người chiến sĩ Công an trên mặt trận phòng, chống tội phạm ma tuý cũng như các chiến sĩ đang làm công tác trực tiếp điều tra tội phạm để đem lại sự bình yên cho cuộc sống người dân. Bằng chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh ngọt ngào, dung dị, bằng những thủ pháp nghệ thuật sân khấu nhuần nhuyễn, ekip đã phác hoạ nên một hình tượng đẹp, sự hi sinh thầm lặng nhưng cao cả của người Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Hai diễn viên được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan là NSƯT Lưu Thành Vinh vào vai Hoàng Thái và NSƯT Đức Lam trong vai Phương.