Xã hội Nghệ An đón 255.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Du lịch Nghệ An dịp lễ Quốc khánh năm nay ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi lượng khách và doanh thu đều thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt tại các điểm du lịch biển.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ (30/8 – 2/9/2025), Nghệ An đón khoảng 255.000 lượt khách, trong đó có 85.000 lượt khách lưu trú; tổng thu du lịch ước đạt 519 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách và doanh thu đều giảm rõ rệt. Năm 2024, Nghệ An đón khoảng 320.000 lượt khách (110.000 lượt lưu trú), tổng thu du lịch đạt hơn 635 tỷ đồng. Như vậy, năm 2025, Nghệ An giảm khoảng 65.000 lượt khách (tương đương gần 20,3%) và gần 116 tỷ đồng doanh thu (gần 18,3%).

Du khách nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoại trừ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên vẫn duy trì lượng khách tương đối ổn định, hầu hết các khu, điểm du lịch khác đều ghi nhận mức sụt giảm. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ nghỉ lễ năm nay trùng với sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, nhất là khu vực Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của mưa bão, sóng lớn và nước biển đục cũng khiến du khách e ngại khi lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển như biến Cửa Lò, biển Diễn Thành, biển Diễn Thành...