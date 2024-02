Nghệ An đón khoảng 315 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết khá đẹp, có nhiều ngày nắng ấm, thuận lợi cho việc du Xuân, tham quan, du lịch. Vì thế, nhiều khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã thu hút được lượng khách lớn đến tham quan, chiêm bái trong những ngày nghỉ Tết.

Du khách tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Huy Thư

Theo báo cáo của Sở Du lịch, trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Giáp Thìn 2024 (từ 29 tháng Chạp năm Qúy Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 8 - 14/2/2024), toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 315 nghìn lượt khách tham quan, du lịch. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, chiêm bái lớn gồm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (gần 40.000 lượt), đền Ông Hoàng Mười (gần 33.000 lượt), tiếp đến là đền Cờn (thị xã Hoàng Mai), chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh), Khu di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương)…

Du khách chiêm bái chùa Cổ Am (Diễn Châu). Ảnh tư liệu: Quang An

Trong dịp nghỉ Tết, Sở Du lịch đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch. Các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú đã chấp hành tốt các quy định, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản cho du khách./.