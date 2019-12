Nghệ An đón Tết Dương lịch trong mưa rét

Những điểm đến lý tưởng dịp Tết Dương lịch ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Tết Dương lịch, thay vì ở nhà, mọi người trong gia đình, các nhóm bạn bè cùng tổ chức một chuyến đi chơi đâu đó nhằm kết nối yêu thương đang là một xu hướng phố biến. Với kỳ nghỉ cực ngắn này, các điểm đến trong tỉnh là sự lựa chọn lý tưởng. Sáng 31/12, Trug tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông báo, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, mưa rét sẽ kéo dài đến ngày 3/1. Sáng 31/12, Trug tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông báo, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.Từ ngày 31/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 03/01/2020.