Nghệ An: Dưa hấu 'cháy hàng', nông dân ngập niềm vui được mùa được giá

Những ngày này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tứ ở xóm Hợp Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn tất tả ra đồng thu hoạch dưa để nhập cho thương lái hoặc bán lẻ. Năm nay dưa được giá nên ông rất phấn khởi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tứ phấn khởi vì dưa năm nay tiêu thụ mạnh với giá cao. Ảnh: Quang An

Ông Tứ cho biết: “nhà tôi trồng 4 sào dưa hấu vụ xuân, thời điểm này bắt đầu cho thu hoạch, mặc dù năng suất khoảng 1,2 tấn/sào, không quá nổi trội hơn so với các năm tuy nhiên năm nay dưa được tiêu thụ mạnh, thương lái đến tận ruộng mua với giá cao nên ai cũng vui mừng....”



Đó cũng là tâm trạng chung của hàng trăm hộ dân trồng dưa trên địa bàn xã Thượng Tân Lộc - thủ phủ dưa hấu của huyện Nam Đàn. Theo ghi nhận của P.V, dưa năm nay quả to, vị rất ngọt, được thị trường ưa chuộng.

Dưa năm nay quả to, đẹp, vị ngọt nên thị trường rất ưa chuộng. Ảnh: Quang An

Nếu như các năm trước, dưa hấu chỉ có giá từ 4.000 - 6.000 đồng/kg thì đầu vụ năm nay, giá dưa đã tăng lên gấp đôi, dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg tại ruộng, nếu bán lẻ giá sẽ còn cao hơn. Theo bà con cho biết, mức giá này cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; mỗi sào dưa cho thu nhập trên 10 triệu đồng.



Năm nay toàn huyện Nam Đàn trồng trên 200 ha dưa hấu vụ xuân, trong đó xã Thượng Tân Lộc có diện tích lớn nhất với khoảng 150ha. Bên cạnh nhập cho thương lái, bà con cũng mang dưa bán lẻ dọc các tuyến đường lớn, các khu chợ với giá cao.

Thương lái đến tận ruộng thu mua dưa đầu vụ cho bà con. Ảnh: Quang An

Tại huyện Diễn Châu, thời điểm này bà con cũng đang ra đồng thu hoạch dưa đầu vụ để nhập cho thương lái. Toàn huyện có khoảng 250 ha dưa, trong đó tập trung chủ yếu tại các xã Diễn Thành, Diễn Phong, Diễn Tân, Diễn Lộc…



Bà Hồ Thị Tâm - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: “Toàn xã có 80 ha dưa đang bước vào vụ thu hoạch, năm nay dưa đạt năng suất khoảng 1,5 tấn/sào, cao hơn so với các năm trước. Điều đáng nói, dưa thu hoạch đến đâu đều được thương lái thu mua đến đấy dù năm nay giá cao hơn so với các năm trước…”.

Người dân Nghệ An tiếp tục trồng thêm vụ dưa hấu mới với hi vọng tiếp tục được mùa, được giá. Ảnh: Quang An