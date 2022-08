Nghệ An được bổ sung 2.820 biên chế ngành Giáo dục cho năm học 2022-2023

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui cho ngành Giáo dục tỉnh nhà và từng bước tháo gỡ khó khăn cho các giáo viên và các nhà trường trước thềm năm học mới.

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Trong quyết định này, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Trong danh sách được phân bổ, Nghệ An được bổ sung 2.820 biên chế cho năm học tới. Trong đó, bậc mầm non là 2.164 biên chế, tiểu học 498 biên chế, THCS 142 biên chế và THPT là 16 biên chế.

Trước đó, trong danh sách 63 tỉnh, thành trên cả nước, Nghệ An là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước. Cụ thể, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện Nghệ An đang thiếu trên 7.800 biên chế, trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non với hơn 6.000 người và tiếp đó là bậc tiểu học, THCS và THPT và nhân viên.

Ngay sau khi có Quyết định số 72-QD/TW Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Công văn 35851/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW.

Trong đó, đề nghị việc tuyển dụng biên chế giáo viên ở các địa phương cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, cần tập trung các giải pháp để bảo đảm nguồn tuyển dụng biên chế giáo viên như: Thông tin rộng rãi về biên chế tuyển dụng, làm việc với các cơ sở đào tạo để có nguồn tuyển dụng, trao đổi với các địa phương khác để phối hợp tuyển dụng theo các môn học đáp ứng yêu cầu... Về lâu dài, các địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026.