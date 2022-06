Nghệ An được đề nghị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

(Baonghean.vn) - Với kết quả kiểm tra, khảo sát, tỉnh Nghệ An được Đoàn công tác đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tỉnh thứ 25 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Sáng 2/6, Đoàn kiểm tra công nhận tỉnh Nghệ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Dự buổi làm việc có thành viên Đoàn kiểm tra công nhận tỉnh Nghệ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía tỉnh Nghệ An có các thành viên Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ các huyện: Tân Kỳ, Con Cuông, Quỳ Hợp, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022. Theo đó, công tác xóa mù chữ 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% số huyện, thành, thị đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỉnh Nghệ An đủ điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP.

Đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2021 đạt tỷ lệ 98,2% ở cấp xã, phường và 100% ở cấp huyện. Tỉnh Nghệ An đủ điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi theo quy định.

Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học năm 2021, ở cấp xã và cấp huyện đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỉnh đủ điều kiện, tiêu chuẩn để công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2021 theo quy định.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An hướng tới mục tiêu củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 trên phạm vi toàn tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kiên quyết chống bỏ học giữa chừng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo 100%; đủ về số lượng để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; cơ cấu đội ngũ đảm bảo; phấn đấu 100% các trường học có nhà đa năng hoặc sân chơi, bãi tập…

Trên cơ sở khảo sát tại 18/21 huyện, thành, thị, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An. Từ đó, gợi ý, định hướng cho tỉnh Nghệ An phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế trong việc quy hoạch mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục…

Thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định Nghệ An luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Từ ngành Giáo dục, các địa phương đến người dân đều có ý thức chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục. Qua đó, có những mô hình, cách làm hay và sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp những khó khăn nhất định như thiếu cơ sở vật chất, một số địa phương còn thiếu giáo viên, các xã vùng sâu, vùng xa vẫn tồn tại lớp ghép…

Thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên trong việc tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học và Mầm non và đề xuất với Đoàn công tác kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ tăng chỉ tiêu biên chế, giúp Nghệ An khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Trưởng Đoàn công tác khẳng định với kết quả kiểm tra, khảo sát, tỉnh Nghệ An được Đoàn công tác đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tỉnh thứ 25 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cũng lưu ý trong giai đoạn mới, Nghệ An cần tiếp tục bám sát các quy định để triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục, tìm giải pháp thích hợp, đảm bảo quyền được học cho người dân trên địa bàn…

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa nạn mù chữ tỉnh Nghệ An đã ký biên bản kiểm tra, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Nghệ An đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.