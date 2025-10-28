Kinh tế Nghệ An: Gần 62% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gắn với xúc tiến thương mại Sáng 28/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2021–2025” (Đề án 1958) và Chương trình xúc tiến thương mại gắn với diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020–2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Thành lập mới 200 hợp tác xã

Hội nghị là dịp để các hợp tác xã tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm phát triển khu vực kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, sau 5 năm triển khai, các mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản của Đề án 1958 đều đạt kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 200 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả lên 61,8%, tăng hơn 10% so với trước khi có đề án. Trong đó, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp, trong giai đoạn 2021- 2025 có 158 hợp tác xã được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo thực hiện Đề án 1958 giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Chỉ tiêu vẫn chưa đạt, như tỷ lệ lao động nông thôn tham gia hợp tác xã còn thấp, thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã chưa cao. Đến năm 2025, thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 5,5 triệu đồng/người/tháng, chưa đạt chỉ tiêu đề án (7-8 triệu đồng/người/tháng).

Đặc biệt, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn yếu, việc tiếp cận chính sách về đất đai, vốn, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại vẫn là “nút thắt” lớn.

Về Chương trình xúc tiến thương mại gắn với Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã, sau 6 năm triển khai, Nghệ An đã tổ chức và phối hợp tổ chức 43 hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó có 6 hội nghị xúc tiến thương mại quy mô khu vực, 4 hội chợ xanh, 5 phiên chợ quê và tham gia 28 hội chợ ngoài tỉnh. Qua đó, hàng trăm sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Nghệ An được quảng bá, giới thiệu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của các HTX tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế tập thể và xúc tiến thương mại trong giai đoạn vừa qua.

Để tiếp tục phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, trong đó có hoạt động xúc tiến thương mại của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết 20-NQ/TW, Luật Hợp tác xã năm 2023 và Chiến lược phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đa dạng mô hình hợp tác xã phù hợp từng vùng; tăng cường tập huấn, đào tạo cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đại diện các sở ngành và các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày của một số HTX. Ảnh: Xuân Hoàng

Giao Liên minh Hợp tác xã chủ trì tham mưu xây dựng Đề án phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2026–2030, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hỗ trợ pháp lý, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và kết nối thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương. Nghệ An quyết tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã phát triển bền vững, góp phần cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 cá nhân. Ảnh: Xuân Hoàng

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.