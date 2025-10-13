Kinh tế Nâng cao năng lực chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể Nghệ An Chiều 13/10, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho hợp tác xã và người dân góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh”.



Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Hồng Thái – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Lê Tuấn An - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường.

Phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; cùng đại biểu đến từ các Liên minh Hợp tác xã các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng



Diễn đàn để tìm ra những giải pháp đột phá

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đinh Hồng Thái cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả để thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng chí Đinh Hồng Thái – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, quá trình thúc đẩy chuyển đổi số cho hợp tác xã và thành viên hợp tác xã vùng nông thôn, miền núi vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức về nhận thức, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và đặc biệt là về phương pháp thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Để giải quyết những vấn đề này, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tin rằng, hội nghị hôm nay chính là một diễn đàn quan trọng để chúng ta đánh giá những kết quả đạt được, đúc rút kinh nghiệm và cùng nhau thảo luận, trao đổi tìm ra những giải pháp đột phá.

Với tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mong muốn nhận được những đóng góp ý kiến quý báu từ các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý và các hợp tác xã về những giải pháp thiết thực, có tính ứng dụng cao, giúp các hợp tác xã vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội để phát triển.

Đồng chí Lê Tuấn An - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận 9 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số trong hợp tác xã; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, quản lý; phát triển nông thôn mới thông minh; và sơ kết 4 tháng vận hành sàn thương mại điện tử “Chợ sản phẩm trực tuyến vcamart.vn” cho thành viên hợp tác xã và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An xác định tập trung 5 giải pháp cơ bản

Đến nay, toàn tỉnh có 935 hợp tác xã, trong đó 888 đơn vị đang hoạt động. Doanh thu bình quân đạt hơn 2,2 tỷ đồng/năm, đóng góp khoảng 4,82% vào GRDP toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khẳng định, trong những năm qua, Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, đề án cụ thể nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể – nòng cốt là các hợp tác xã – phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của khu vực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về hạ tầng, nguồn nhân lực và nhận thức.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Nghệ An xác định tập trung 5 giải pháp cơ bản: Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng mô hình hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới; thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng số; và đẩy mạnh hợp tác, đào tạo nhân lực chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các địa phương, phong trào chuyển đổi số tại Nghệ An sẽ tạo bước đột phá, góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh, phát triển kinh tế tập thể ngày càng hiệu quả và bền vững.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An và Viettel Nghệ An ký kết hỗ trợ chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2025–2030. Ảnh: Xuân Hoàng



Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An và Viettel Nghệ An về hỗ trợ chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2025–2030./.

