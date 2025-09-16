Kinh tế Nafoods Group chủ động chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 Qua buổi làm việc với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nafoods Group đã có nhiều định hướng quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nafoods Group

Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu và đại diện lãnh đạo các vụ, viện, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm, làm việc tại Nafoods Group. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn.

Nghị quyết xác định rõ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Còn đối với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân trở thành lực lượng tiên phong, đạt tốc độ tăng trưởng 10–12%/năm, đóng góp 55–58% GDP, 35–40% ngân sách nhà nước, và giải quyết 84–85% việc làm.

Cùng đó, đoàn công tác phân tích rõ 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia trong Nghị quyết.



Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các vụ, viện, bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: Nafoods Group

Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nafoods Group

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày nhiều nội dung quan trọng tại buổi làm việc. Ảnh: Nafoods Group

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Nafoods Group chia sẻ về những kết quả quan trọng trong gần 30 năm phát triển. Đặc biệt về xây dựng chuỗi giá trị khép kín: Nghiên cứu và sản xuất giống, Phát triển vùng nguyên liệu, Chế biến và Giải pháp sản xuất, Phân phối – Thương mại – Xuất khẩu.

Các thành quả phát triển của Nafoods Group là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân.

Nafoods Group đã vận hành hiệu quả chuỗi quy trình sản xuất khép kín để nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu. Ảnh: Nafoods Group

Hiện tại, các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu của Nafoods Group được phân phối đến hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Từng bước tạo việc làm ổn định cho hơn hàng nghìn lao động tại nhiều địa phương; đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu nông sản; phát triển vùng nguyên liệu bền vững; đồng thời gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Những thành tựu ấy phản ánh rõ định hướng quan trọng từ Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW. Đây đã trở thành động lực chiến lược, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cây giống chanh leo mang thương hiệu Nafoods. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã lắng nghe và trao đổi cùng Nafoods Group về 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tạo hành lang thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời thể hiện rõ định hướng và cam kết của Nafoods trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Các kiến nghị bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách và thủ tục hành chính; đầu tư hạ tầng và cơ sở dữ liệu số cho nông sản; thúc đẩy R&D, đổi mới sáng tạo và hợp tác với các viện, trường; cùng với đó là phát triển nhân lực số, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại như blockchain, QR code trong truy xuất nguồn gốc, nhằm đưa nông sản Việt vươn xa hơn trên thị trường toàn cầu.

Đoàn công tác cùng đại diện Nafoods Group. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên cơ sở các mục tiêu đã đề ra để cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nafoods Group xác định quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh bền vững trong giai đoạn tới.