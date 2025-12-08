Xã hội Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Nafoods Group Là công ty khởi phát từ mảnh đất Nghệ An, Nafoods Group từ những ngày đầu thành lập đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhiều người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh. Năm nay, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được triển khai hiệu quả, khẳng định mục tiêu mà công ty luôn theo đuổi: Trách nhiệm xã hội song hành cùng sự tăng trưởng.

Trung tuần tháng 7 vừa qua, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Nafoods Group đã khởi động chuỗi hoạt động thiện nguyện bằng chương trình hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động Nafoods Group tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là hoạt động được Nafoods duy trì nhiều năm qua, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên. Trong đó, không ít cá nhân đã nhiều lần tham gia các đợt hiến máu do tỉnh phát động.

Riêng trong đợt này, hơn 250 đơn vị máu được hiến tặng trong dịp này đã góp phần kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu, giúp những bệnh nhân đang cần truyền máu có thêm cơ hội điều trị.

Đã có 250 đơn vị máu được hiến tặng trong đợt hiến máu của Nafoods Group vào trung tuần tháng 7. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiếp nối chương trình hiến máu, từ ngày 23 - 27/7, Tập đoàn Nafoods tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Điểm nhấn của hành trình là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc - nơi 10 nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống ở tuổi mười tám, đôi mươi. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện Nafoods Group dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các thành viên đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh tại phường Vinh Hưng. Trong đó có bà Đặng Thị Hồng (SN 1953, khối Trung Mỹ) là thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và ông Trần Hải Lý (SN 1949, khối Trung Tiến) - thương binh hạng 4/4, hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, không có lương hưu, cuộc sống nhiều thiếu thốn.

Tại mỗi gia đình, đại diện Nafoods đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng những phần quà ý nghĩa với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Nafoods Group thăm hỏi và trao tặng các phần quà chia sẻ, động viên tới các gia đình có công với cách mạng.

Hiểu được những thiệt hại nặng nề mà miền Tây Nghệ An phải gánh chịu sau cơn bão số 3, Nafoods đã khẩn trương phát động chiến dịch “Nafoods vì miền Tây xứ Nghệ” để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân tại các địa phương. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, chương trình đã quyên góp được 200 triệu đồng từ ngân sách Tập đoàn và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên.

Đại diện Nafoods Group trao quà hỗ trợ cho các người dân bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3. Ảnh: Nafoods Group

Đã có 200 triệu đồng được Nafoods hỗ trợ tới địa bàn vùng lũ. Trong đó, ủng hộ bà con xã Tri Lễ 120 triệu đồng và bà con xã Mỹ Lý là 80 triệu đồng. Ảnh: Nafoods Group

Không dừng ở hỗ trợ vật chất, Nafoods còn cử 2 đoàn tình nguyện đến các xã Mỹ Lý và Tri Lễ, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Nỗ lực của các thành viên Nafoods trong quá trình dọn dẹp và hỗ trợ tại các điểm trường, các địa bàn bị ảnh hưởng đã tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nghĩa tình "lá lành đùm lá rách" của người xứ Nghệ giữa gian khó.