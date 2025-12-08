Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Nafoods Group
Là công ty khởi phát từ mảnh đất Nghệ An, Nafoods Group từ những ngày đầu thành lập đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhiều người dân và địa bàn khó khăn của tỉnh. Năm nay, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), các hoạt động thiện nguyện tiếp tục được triển khai hiệu quả, khẳng định mục tiêu mà công ty luôn theo đuổi: Trách nhiệm xã hội song hành cùng sự tăng trưởng.
Trung tuần tháng 7 vừa qua, tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Nafoods Group đã khởi động chuỗi hoạt động thiện nguyện bằng chương trình hiến máu nhân đạo tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An.
Đây là hoạt động được Nafoods duy trì nhiều năm qua, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên. Trong đó, không ít cá nhân đã nhiều lần tham gia các đợt hiến máu do tỉnh phát động.
Riêng trong đợt này, hơn 250 đơn vị máu được hiến tặng trong dịp này đã góp phần kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu, giúp những bệnh nhân đang cần truyền máu có thêm cơ hội điều trị.
Tiếp nối chương trình hiến máu, từ ngày 23 - 27/7, Tập đoàn Nafoods tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An và Hà Tĩnh, hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Điểm nhấn của hành trình là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc - nơi 10 nữ thanh niên xung phong đã ngã xuống ở tuổi mười tám, đôi mươi. Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các thành viên đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh tại phường Vinh Hưng. Trong đó có bà Đặng Thị Hồng (SN 1953, khối Trung Mỹ) là thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và ông Trần Hải Lý (SN 1949, khối Trung Tiến) - thương binh hạng 4/4, hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, không có lương hưu, cuộc sống nhiều thiếu thốn.
Tại mỗi gia đình, đại diện Nafoods đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng những phần quà ý nghĩa với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Hiểu được những thiệt hại nặng nề mà miền Tây Nghệ An phải gánh chịu sau cơn bão số 3, Nafoods đã khẩn trương phát động chiến dịch “Nafoods vì miền Tây xứ Nghệ” để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân tại các địa phương. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, chương trình đã quyên góp được 200 triệu đồng từ ngân sách Tập đoàn và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên.
Không dừng ở hỗ trợ vật chất, Nafoods còn cử 2 đoàn tình nguyện đến các xã Mỹ Lý và Tri Lễ, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Nỗ lực của các thành viên Nafoods trong quá trình dọn dẹp và hỗ trợ tại các điểm trường, các địa bàn bị ảnh hưởng đã tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và nghĩa tình "lá lành đùm lá rách" của người xứ Nghệ giữa gian khó.
Trong hành trình 30 năm phát triển, Nafoods luôn nỗ lực lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua những chương trình thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, giáo dục cộng đồng...
Theo tôi, một doanh nghiệp bền vững không chỉ được đo bằng quy mô nhà máy, sản lượng xuất khẩu hay giá trị thương hiệu, mà còn bằng trách nhiệm với xã hội, với con người, và với chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu tiên.
Hoạt động hướng về cộng đồng góp phần hình thành nên “văn hóa sẻ chia” - nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp Nafoods.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Nafoods Group