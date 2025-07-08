Kinh tế Doanh thu tăng mạnh, Nafoods Group khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2 Nafoods Group ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong quý II có bước tăng trưởng nhảy vọt. Đồng thời, doanh nghiệp triển khai giai đoạn 2 dự án Nasoco, mở rộng công suất để đón đầu cơ hội tăng trưởng.

Khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2

Nafoods đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nasoco – Giai đoạn 2 tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) vào cuối tháng 7 vừa qua. Dự án góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu các dòng sản phẩm công nghiệp chủ lực như nước ép cô đặc, puree, IQF… cho thị trường quốc tế. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp xu hướng tiêu dùng trong nước và các thị trường khó tính như châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khởi công Dự án Nhà máy Nasoco – Giai đoạn 2 tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nafoods Group

Được đầu tư quy mô lớn, Nasoco ứng dụng dây chuyền đồng bộ nhằm nâng cao năng lực chế biến sâu các sản phẩm như nước ép cô đặc, puree, sản phẩm đông lạnh IQF. Cùng với đó, nhà máy được quy hoạch theo mô hình "nhà máy xanh": tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, xử lý chất thải thân thiện môi trường, có kế hoạch lắp đặt hệ thống điện mặt trời hướng đến phát triển theo mô hình carbon thấp.

Nhiều tín hiệu đáng mừng từ doanh thu

Quý 2/2025, Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 680 tỷ đồng, là quý có doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập. Công ty cho biết, so với cùng kỳ, doanh thu thuần tăng trưởng 54% nhờ tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các nhóm ngành, với các sản phẩm chủ lực như chanh leo, mít sấy giòn, thanh long…

Lợi nhuận gộp đạt 170,8 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 25,1%, giảm 5,8 điểm % so với cùng kỳ, nhưng đã cải thiện mạnh so với quý trước (16,9%). Lợi nhuận sau thuế đạt 58,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ, cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất kể từ khi thành lập.

Nafoods Group đã hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín cho các sản phẩm của mình. Ảnh: P.V

Tương tự, doanh thu và lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2025 của Nafoods Group cũng đạt các kỷ lục mới. Cụ thể, lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Nafoods Group đạt gần 1,030 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 230 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 24,1% và 2,4% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

“ Với kết quả này, sau 6 tháng, Nafoods Group lần lượt đạt 51,9% và 53,0% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm.

Hợp đồng nhận tài trợ 6 triệu USD từ Quỹ đầu tư uy tín đến từ Thụy Sĩ

Sau thời gian đánh giá và thẩm định gắt gao kéo dài gần 1 năm, ngày 30/06/2025, Nafoods đã ký hợp đồng nhận tài trợ 6 triệu USD vốn vay có tài sản đảm bảo từ ResponsAbility Investments AG (RIAG) – một quỹ đầu tư uy tín từ Thụy Sĩ, chuyên đầu tư vào các lĩnh vực có tác động bền vững tại các thị trường mới nổi và đang phát triển.

Nafoods Group ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong quý II/2025 và 6 tháng đầu năm. Ảnh: P.V

“Việc nhận được các khoản đầu tư từ các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như RIAG hay IFC, Finnfund khẳng định uy tín, nền tảng quản trị minh bạch, năng lực tài chính lành mạnh và định hướng phát triển bền vững của Nafoods. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng tạo tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng của Tập đoàn”, đại diện Nafoods Group cho biết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu liên tiếp có các phiên tăng giá mạnh kèm thanh khoản ấn tượng trong thời gian gần đây, thể hiện được sự quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu NAF.