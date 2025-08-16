Nafoods Group ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO)
CTCP Nafoods Group (NAF) và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết hợp đồng hợp tác trị giá 20 triệu USD vào ngày 15/8.
Thỏa thuận này khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Đồng thời cũng cho thấy, Nafoods Group ngày càng khẳng định vị thế của mình khi trở thành điểm đến tin cậy của các quỹ đầu tư xanh (Green Fund) hàng đầu thế giới.
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Nafoods Group cho biết: Nafoods Group và FMO thống nhất hợp tác với gói tài trợ 20 triệu USD nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững.
Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển 5 năm (2025–2030). Trong đó, mục tiêu cốt lõi nhằm đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững.
Nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược. Bao gồm: 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.
Thỏa thuận hợp tác này đặc biệt ý nghĩa với FMO vì 2 lý do. Thứ nhất, Nafoods là khách hàng đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây tại châu Á.
Thứ hai, hợp tác này phù hợp với chiến lược của FMO trong việc đa dạng hóa sang nhiều phân ngành nông nghiệp hơn, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp bền vững.
Nông nghiệp là trụ cột của nhiều nền kinh tế, và bằng việc đồng hành cùng những doanh nghiệp như Nafoods, chúng tôi tin rằng, có thể tạo ra những thay đổi tích cực toàn diện và có chiều sâu.
Ông Bas Revelt - Giám đốc Đầu tư cấp cao, đại diện FMO