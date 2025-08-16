Xã hội Nafoods Group ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) CTCP Nafoods Group (NAF) và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết hợp đồng hợp tác trị giá 20 triệu USD vào ngày 15/8.

Dự buổi lễ ký kết có đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam; đại diện các Ngân hàng: Vietinbank, BIDV, HSBC, Bangkok Bank, Kbank, ESUN; các công ty chứng khoán Maybank, UP Securities, Agriseco và các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: P.V

Thỏa thuận này khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Đồng thời cũng cho thấy, Nafoods Group ngày càng khẳng định vị thế của mình khi trở thành điểm đến tin cậy của các quỹ đầu tư xanh (Green Fund) hàng đầu thế giới.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Nafoods Group cho biết: Nafoods Group và FMO thống nhất hợp tác với gói tài trợ 20 triệu USD nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững.

Khu vườn ươm và Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Nafoods tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nafoods Group hiện có 5 nhà máy, viện giống và các vùng nguyên liệu đứng chân trên các địa bàn miền núi trọng điểm trên toàn quốc. Ảnh: Nafoods Group

Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển 5 năm (2025–2030). Trong đó, mục tiêu cốt lõi nhằm đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững.

Nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược. Bao gồm: 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

Đại diện Nafoods Group và FMO hoàn thành lễ ký kết. Ảnh: P.V