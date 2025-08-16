Thứ Bảy, 16/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Nafoods Group ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO)

Thanh Quỳnh 16/08/2025 19:28

CTCP Nafoods Group (NAF) và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết hợp đồng hợp tác trị giá 20 triệu USD vào ngày 15/8.

c7523735160c9e52c71d(1).jpg
Dự buổi lễ ký kết có đại diện Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam; đại diện các Ngân hàng: Vietinbank, BIDV, HSBC, Bangkok Bank, Kbank, ESUN; các công ty chứng khoán Maybank, UP Securities, Agriseco và các đơn vị đồng hành liên quan. Ảnh: P.V

Thỏa thuận này khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Đồng thời cũng cho thấy, Nafoods Group ngày càng khẳng định vị thế của mình khi trở thành điểm đến tin cậy của các quỹ đầu tư xanh (Green Fund) hàng đầu thế giới.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Nafoods Group cho biết: Nafoods Group và FMO thống nhất hợp tác với gói tài trợ 20 triệu USD nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đón đầu cơ hội tăng trưởng bền vững.

4f0f58bfb0ee0fb056ff(1).jpg
Khu vườn ươm và Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Nafoods tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh
a0541ae113b0aceef5a1-1-(1).jpg
Nafoods Group hiện có 5 nhà máy, viện giống và các vùng nguyên liệu đứng chân trên các địa bàn miền núi trọng điểm trên toàn quốc. Ảnh: Nafoods Group

Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển 5 năm (2025–2030). Trong đó, mục tiêu cốt lõi nhằm đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững.

Nguồn vốn này sẽ được Nafoods Group phân bổ cho các dự án trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược. Bao gồm: 12,5 triệu USD đầu tư mở rộng năng lực sản xuất và chiều sâu sản phẩm cho các cụm nhà máy trong hệ thống; 2,5 triệu USD phục vụ cho các dự án phát triển bền vững, giảm tác động môi trường và hạn chế nguy cơ nóng lên toàn cầu; 5 triệu USD còn lại được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn.

03be70a2798bf1d5a89a-2-.jpg
Đại diện Nafoods Group và FMO hoàn thành lễ ký kết. Ảnh: P.V

Thỏa thuận hợp tác này đặc biệt ý nghĩa với FMO vì 2 lý do. Thứ nhất, Nafoods là khách hàng đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu trái cây tại châu Á.

Thứ hai, hợp tác này phù hợp với chiến lược của FMO trong việc đa dạng hóa sang nhiều phân ngành nông nghiệp hơn, hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp bền vững.

Nông nghiệp là trụ cột của nhiều nền kinh tế, và bằng việc đồng hành cùng những doanh nghiệp như Nafoods, chúng tôi tin rằng, có thể tạo ra những thay đổi tích cực toàn diện và có chiều sâu.

Ông Bas Revelt - Giám đốc Đầu tư cấp cao, đại diện FMO

Bài liên quan

Đọc tiếp

Doanh thu tăng mạnh, Nafoods Group khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2

Doanh thu tăng mạnh, Nafoods Group khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2

Nafoods nỗ lực chuẩn hóa mã số vùng trồng, nâng giá trị thương hiệu nông sản

Nafoods nỗ lực chuẩn hóa mã số vùng trồng, nâng giá trị thương hiệu nông sản

Nafoods Group – Những dấu ấn trên hành trình đổi mới

Nafoods Group – Những dấu ấn trên hành trình đổi mới

Đọc tiếp

Doanh thu tăng mạnh, Nafoods Group khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2

Doanh thu tăng mạnh, Nafoods Group khởi công xây dựng dự án Nasoco giai đoạn 2

Nafoods nỗ lực chuẩn hóa mã số vùng trồng, nâng giá trị thương hiệu nông sản

Nafoods nỗ lực chuẩn hóa mã số vùng trồng, nâng giá trị thương hiệu nông sản

Nafoods Group – Những dấu ấn trên hành trình đổi mới

Nafoods Group – Những dấu ấn trên hành trình đổi mới

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Nafoods Group ký kết hợp đồng trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO)

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO