Kinh tế Nghệ An xem xét sửa đổi, nâng mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 Theo tin từ Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương, tỉnh Nghệ An đang xem xét sửa đổi chính sách theo hướng nâng mức, mở rộng diện hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, theo bản dự thảo sửa đổi lần thứ nhất ban hành kèm Nghị quyết để lấy ý kiến nhân dân, chính sách mới sẽ đề xuất giữ nguyên nội dung và mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/đơn vị khi tham gia hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong tỉnh; đồng thời, chỉ cần tối thiểu có 10 gian hàng, thời gian tổ chức từ 3 ngày trở lên là được hỗ trợ.



Đối với hoạt động bán hàng Việt, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu đô thị, các KCN, khu du lịch mức hỗ trợ là 100% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/chương trình, tăng so với mức hỗ trợ theo Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND (chỉ hỗ trợ 70% nhưng không quá 105 triệu đồng/đợt).

Khách hàng tham gia giới thiệu sản phẩm tại một quầy giới thiệu sản phẩm ở phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh. Ảnh: Quang An

Tương tự, theo dự thảo quy định mới, nếu tổ chức phiên chợ hàng Việt ở miền núi, biên giới sẽ nâng từ 150 triệu đồng/phiên lên 200 triệu đồng/phiên. Yêu cầu phiên chợ quy mô tối thiểu phải có 10 gian hàng, giảm so với quy định cũ yêu cầu tối thiểu 12 gian hàng.

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho biết: Sở dĩ phải sửa đổi chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại là bởi Quyết định 32/2020/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành đã phát sinh bất cập và vướng mắc khi thiếu quy định về hỗ trợ tham gia hội chợ, giới thiệu hàng hóa. Bên cạnh đó, theo quy định cũ, việc đơn vị chủ trì phải có nguồn kinh phí đối ứng là không khả thi.

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm để áp dụng từ năm 2026-2030.

Các sản phẩm được chế biến từ cây đàn hương nhưng do chưa được giới thiệu, quảng bá nhiều nên thị trường tiêu thụ hạn chế. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh lý do trên, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay, do chính quyền địa phương đã chuyển sang 2 cấp và một số sở, ngành đã sát nhập nên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, một số chính sách hỗ trợ trước đây nằm ở các sở, ngành và thẩm quyền của cấp huyện đã bị xóa bỏ nên chính sách này cần được rà soát, cơ cấu lại để dành nguồn lực hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Chuyên gia tư vấn về bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp tỉnh do Hội Doanh nghiệp phối hợp với liên minh HTX tỉnh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Dự kiến, giai đoạn 2026 đến 2030, tỉnh sẽ dành ngân sách khoảng 46,42 tỷ đồng, bình quân 9,24 tỷ đồng/năm để hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển xuất khẩu.

Dự kiến quy định mới do HĐND tỉnh thông qua sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động như hội chợ triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong tỉnh; tổ chức các hoạt động bán hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung, chương trình đưa hàng Việt về các vùng nông thôn, KCN..; hỗ trợ xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, tỉnh cũng bổ sung chính sách hỗ trợ khi tổ chức xúc tiến thương mại tại các tỉnh, thành trong nước; chi hỗ trợ đoàn công tác khi tham gia hội chợ quốc tế; hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm OCOP tại các chợ nông thôn; hỗ trợ chi phí xây dựng Website thương mại điện tử, xây dựng gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử; hỗ trợ đơn vị tham gia đăng ký gian hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.

Sản phẩm đá nung kết SlapStone của Công ty CP Trung Đô là sản phẩm tiêu biểu, đại diện cho tỉnh Nghệ An dự triển lãm thành tựu 80 năm thành lập nước tại Hà Nội. Ảnh: C.T.V cung cấp

Hiện nay, Nghệ An có 850 sản phẩm của 280 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào các hệ thống siêu thị như Winmart +, Siêu thị BigC; MM Mega Market, Lotte, hệ thống phân phối, bán lẻ rộng khắp cả nước. Nghệ An cũng có 737 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên. Ngoài ra, còn có 144 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 350 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Những năm gần đây, tỉnh đã hỗ trợ cung cấp thông tin và đưa các sản phẩm của trên 470 doanh nghiệp và thương nhân đăng ký thành viên tham gia và thiết lập gian hàng lên các sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An là 37nghean.com, Voso (Viettel), sàn postmart.vn (VNPT)...

Lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh HTX tham quan 1 gian hàng sản phẩm OCOP tại triển lãm khu vực Bắc Trung Bộ do Bộ Công Thương tổ chức. Ảnh: Quang An

Đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh cho biết thêm: Với nỗ lực lớn, những năm gần đây, Nghệ An có nhiều sản phẩm, thương hiệu OCOP được công nhận, kèm theo đó, nhiều thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm được Chi cục chứng nhận, cấp phép nhưng khách quan đánh giá, khả năng phát triển, kết nối tìm kiếm thị trường còn nhiều hạn chế. Sau gần 5 năm triển khai chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm" (OCOP) có gần 1/3 sản phẩm OCOP của các xã không đăng ký để công nhận lại.

Vì vậy, việc sửa đổi và tăng mức hỗ trợ xúc tiến thương mại để giới thiệu, quảng bá sản phẩm; đồng thời, hỗ trợ xây dựng, quản trị thương hiệu, hỗ trợ phân phối là giải pháp được kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm Nghệ An ra thị trường cả nước, khu vực và quốc tế.